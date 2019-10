Garage Sale: l’Almagià si trasforma in temporary shop con il mercatino second hand

Garage Sale saluta l’autunno con una data “In&Out” all’Almagià e nell’area circostante. L’appuntamento è per domenica 6 ottobre dalle 10 alle 19. Una nuova selezione di espositori di vintage, second-hand e hand-made. Il contributo di Garage Sale alla campagna #savetheplanet è quello di diffondere uno shopping ecosostenibile e a impatto zero, con il messaggio che il consumo consapevole è la vera tendenza.

Il market diventa un momento d’incontro, di ricerca e di scambio, di passioni e di idee.

Anche in questa occasione Almagià e area circostante saranno trasformate in un “temporary shop” in cui perdersi tra hand-made, vintage e selezioni second-hand, ma anche lasciarsi incuriosire e coinvolgere dallo shopping e dalla ricerca. Una giornata all’insegna della contemporaneità, dove arte, musica, fotografia, design, moda e vintage si muovono simultaneamente, per vivere lo spazio come momento di incontro e di sperimentazione, cercando di andare incontro alle grandi capitali europee, dove all’interno di uno stesso spazio si propongono vari momenti ricreativi (performance, installazioni, laboratori, live).

Una nuova selezione di espositori che esporranno vintage, second-hand o autoproduzioni. Lo shopping diventa così momento d’incontro, di ricerca e di scambio, di passioni e di idee. Una nuova occasione di scambio culturale.

Programma della giornata

Ore 10-19 Market

Ore 11 letture per i più piccoli

a cura di Nati per Leggere

A seguire il laboratorio “Ci vuole un fiore” a cura di Radici, che accompagnerà al Darsena Pop-Up

Area Foodtruck: AKÂMÌ Casa&bottega

Dalle 15, ascolti a cura dj Simona Diacci “Trinity”, Marina Meccanica, Cubi DJ, Dj Fit Ness e Clash Disko

Da un progetto di Ass.ne Culturale Norma col Patrocinio del Comune di Ravenna, Ass.to alle politiche giovanili.

Per info

eventi.norma@gmail.com

INGRESSO GRATUITO