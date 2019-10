Truffe agli anziani: al mercato di Alfonsine arriva il gazebo con i consigli utili e il vademecum

La 4° edizione della campagna nazionale ‘Più Sicuri Insieme‘, presentata il 30 agosto scorso in Prefettura a Ravenna, vedrà il gazebo di Confartigianato ed ANAP portare in tutti i mercati della nostra provincia i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni, che possono così fornire consigli utili per prevenire uno dei reati più odiosi, ovvero le truffe ai danni degli anziani. Presso il gazebo, inoltre, è inoltre possibile ritirare gratuitamente il vademecum di consigli utili per prevenire le truffe agli anziani.

Il Gazebo Confartigianato ANAP sarà operativo lunedì 7 ottobre presso il MERCATO di ALFONSINE, dalle ore 9.30 alle 11.30. L’appuntamento successivo sarà venerdì 11 ottobre presso il mercato di Massa Lombarda.

Si rammenta ai cittadini che il PDF del Vademecum è liberamente ‘scaricabile’ anche su www.confartigianato.ra.it sito nel quale è pure consultabile l’elenco delle ‘botteghe sentinelle della legalità’, ovvero la rete di 120 botteghe artigiane e del commercio che non solo distribuiranno il vademecum, ma saranno anche un punto di riferimento al quale potersi rivolgere nel caso ci si sentisse in una situazione di pericolo.