Intreccio delle erbe e del fil di ferro: nuovi corsi all’Ecomuseo di Bagnacavallo

Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dal corso di intreccio realizzato presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo in settembre, nell’ambito del progetto Vivi il Verde, sabato 26 e domenica 27 ottobre si replicherà l’esperienza con due giornate sull’utilizzo intelligente e creativo delle piante selvatiche tipiche della Bassa Romagna.

Oltre ai corsi di intreccio delle vegetazioni spontanee sarà proposta una nuova interessante opportunità: l’antica arte dell’intreccio del filo di ferro. Sarà l’occasione per imparare a realizzare cesti e oggetti dalle forme e dai decori antichi, che richiamano le mense nobiliari ottocentesche, e altri caratterizzati da suggestive forme moderne dallo stile più sobrio, con la guida del maestro Gipi dei Malvisi.

Durante il fine settimana, ospiti dell’accogliente sede ecomuseale, l’esperienza formativa dei partecipanti sarà arricchita da momenti conviviali.

Costo del corso: 80 euro a persona, tutto compreso. L’Ecomuseo delle Erbe Palustri è in via Ungaretti 1. Per informazioni e iscrizioni: tel. 0545 47122 – erbepalustri.associazione@gmail.