Ravenna, Farini Social Week: letture in bicicletta, clown al mercato contadino e ricettario di quartiere

Un martedì dedicato ai piccoli, quello della Farini Social Week in programma domani, 8 ottobre. Alle 17 tornano le letture in bicicletta nel quartiere Farini: si tratta di Pedaleggiamo, una iniziativa ormai consolidata della Libreria Dante, in collaborazione con i volontari di Natiperleggere e la biblioteca Classense.

L’appuntamento è rivolto ai bimbi e alle bimbe della città, accompagnati da un adulto e preferibilmente muniti di caschi, per pedalare in sicurezza lungo le strade del quartiere. Durante la pedalata si sosterà in alcuni punti per ascoltare delle letture dedicate ai più piccoli e selezionate dai volontari di Natiperleggere, programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare, che quest’anno festeggia i 20 anni di attività sui territori.

All’iniziativa parteciperà anche la Cooperativa San Vitale, con il risciò guidato dai ragazzi del parcheggio Roberto Pazzi, che si trova accanto alla stazione e offre servizi di deposito, riparazione, noleggio biciclette, bike sharing e deposito bagagli. Attraverso queste attività, svolte anche da persone con disagio fisico e psichico, la Cooperativa San Vitale si occupa da diversi anni del miglioramento della qualità della loro vita. In caso di pioggia, Pedaleggiamo si terrà all’interno della Libreria Dante, in Via Diaz 39.

Dalle 14 alle 18 ci sarà il mercato contadino, che già da qualche anno ravviva i martedì del quartiere Farini, portando in città frutta e verdura, marmellate, pane e focacce e tanto altro, direttamente dalle campagne locali. Alle 17.30 arriva il clown. Valentina Plazzi giocherà e animerà viale Farini (nel tratto interessato dal mercato) con Compitiamo frutta e verdura. Dialoghi sulle proprietà dei doni della natura.

In questa occasione, CittAttiva distribuirà un ricettario di quartiere realizzato con il contributo dei residenti, dei commercianti e di tutti i cittadini attivi del quartiere. Segui tutti gli eventi della Farini Social Week sulla pagina facebook CittAttiva Ravenna.