Riolo Terme, i progetti sociali concretizzati dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze

L’anno scolastico è iniziato in un’ottica di approccio sensibile in merito alle tematiche sociali, ambientali e non solo. Venerdì 11 ottobre alle ore 10:00 il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Riolo Terme consegnerà alla scuola secondaria di primo grado e alle classi quinte della primaria I.C.Pascoli borracce per contrastare l’utilizzo della plastica usa e getta. Dotare i ragazzi di un contenitore riutilizzabile per l’acqua è all’apparenza un gesto semplice, in realtà è un primo passo per ridurre notevolmente la plastica in bottiglia.

Ma non solo, il CCR riolese donerà alla scuola anche palloni per attività sportiva e orologi da parete da posizionare nelle classi come proposto nel programma elettorale. Nel corso del mandato annuale i giovani Amministratori hanno partecipato ad un bando proposto dall’Assemblea Legislativa “ Concittadini “.

Il tema scelto per l’anno scolastico 2018/2019 è stato quello dei diritti, inserendo nel progetto tante iniziative che li ha visti attivi nel sostegno alle persone sensibili, ad azioni nel territorio e alla vita cittadina. Con i fondi ottenuti hanno anche concretizzato l’acquisto di una sedia a rotelle donata all’Associazione Maria Teresa ODV di Riolo Terme, che si occupa egregiamente di dare sollievo alle famiglie con persone disabili.