Ritorna la sagra paesana di San Pancrazio con specialità gastronomiche ed intrattenimenti

La sagra paesana di San Pancrazio inizierà mercoledì 9 ottobre con l’inaugurazione della mostra allestita all’interno del Ricreatorio Parrocchiale (ore 20.30), seguita nei giorni successivi da intrattenimenti di vario tipo e dalla possibilità di gustare le specialità tipiche nei tanti luoghi di ristoro.

Da segnalare, per il sabato pomeriggio alle ore 15.00, l’allestimento itinerante di una fiaba tratta dalla raccolta di Ermanno Silvestroni ed Eraldo Baldini, che si svolgerà in strada, lungo un percorso che, partendo dal Museo della Vita Contadina, farà tappa in via Gino Randi, via Santa Caterina, via XVII Novembre per poi tornare al Museo.

Sempre in tema di fiaba, domenica 13 ottobre alle ore 15.30 presso la scuola elementare “M. Fantozzi”, si terrà la premiazione della 9^ edizione del concorso per fiabe aperto alle scuole della Provincia di Ravenna promosso dalla Pro Loco di Russi, denominato “C’era una volta, voci nel tempo”.