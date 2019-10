Farini Social Week: nel quartiere Farini iniziative dedicate al tema della collaborazione

Cosa hanno in comune un supermercato autogestito, tre condomini della nostra città e CittAttiva? La collaborazione, ingrediente fondamentale dei progetti che vengono presentati durante la Farini Social Week di quest’anno. Collaborazione tra cittadini, tra vicini di casa e tra le diverse associazioni che abitano a CittAttiva, il centro di partecipazione e cittadinanza attiva della città.

Domani, mercoledì 9 ottobre, alle 20.45 CittAttiva ospita la presentazione di Stadera, Progetto alimentare cooperativo, una cooperativa di consumo che sta per nascere a Ravenna con l’obiettivo di realizzare il primo supermercato autogestito della città, che permetta di acquistare prodotti sostenibili, locali e di qualità ad un prezzo inferiore rispetto a quello proposto dalle catene del biologico. Si tratta di un negozio autosostenuto, grazie al triplice ruolo del socio, che è proprietario, cliente e lavoratore; la sfida è quella di raccogliere il maggior numero di persone interessate a mettersi in gioco e a collaborare per la nascita del supermercato.

Giovedì 10 ottobre alle 17.30 si parla di collaborazione tra vicini di casa presso la sede di ACER Ravenna, in Viale Farini 26. Cosa possiamo fare da soli e insieme per stare meglio tra noi e nell’ambiente? Scopriamolo alla presentazione del progetto Condomini Sostenibili, a cura di Villaggio Globale Cooperativa Sociale e ACER Ravenna, in collaborazione con CEAS Ravenna ed Hera. Saranno presenti e parleranno del progetto i condòmini che hanno sperimentato azioni condivise sul tema della sostenibilità per stare meglio insieme e nell’ambiente.

Sempre nel pomeriggio di giovedì, la Farini Social Week prosegue alle 18.30 a CittAttiva con il secondo appuntamento di Parliamo di… On parle de… Talk about… incontro formativo sulla salute, sulla prevenzione e sui servizi medici della nostra città, a cura di CittAttiva in collaborazione con il comitato di Ravenna della Croce Rossa Italiana.

A conclusione della giornata, CittAttiva propone l’aperitivo alle 20.30 con gli amici di Emergency: un volontario del gruppo di Ravenna racconterà della sua esperienza in Sudan. Dopo l’aperitivo verrà proiettatoOpen Heart, un film documentario di K. Davidson, che racconta del viaggio di 8 bambini ruandesi che lasciano le loro famiglie per recarsi in Sudan alla ricerca di un centro di cardiochirurgia (durata 40 minuti). Le iniziative della Farini Social Week possono essere seguite sulla pagina Facebook CittAttiva Ravenna.