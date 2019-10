Massa Lombarda, inaugura la struttura-gioco del centro per l’infanzia Buscaroli

Mercoledì 9 ottobre inaugura alle 16.30 la struttura-gioco donata ai bambini del Centro per l’Infanzia Buscaroli di Massa Lombarda (via Sant’Antonio 4). Dopo il taglio del nastro ci sarà una merenda per tutti, offerta da Sodexo. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al coperto. La cittadinanza è invitata.

Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune di Massa Lombarda al numero 0545 985890 oppure 0545 985852 o alla mail urp@comune.massalombarda.ra.it.