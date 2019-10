GiovinBacco 2019 a Ravenna con 50 cantine di Romagna e oltre 250 etichette di vino in degustazione

GiovinBacco. Sangiovese in Festa sta già scaldando i motori per la grande kermesse del vino e del cibo di Romagna che andrà in scena nel centro storico di Ravenna il 25, 26 e 27 ottobre 2019. Gli orari per la degustazione del vino sono venerdì 25 ottobre dalle 17 alle 23, sabato 26 ottobre dalle 11 alle 23 e domenica 27 ottobre dalle 11 alle 22. Le cantine di Romagna a GiovinBacco 2019 sono 50, tutte negli stand in Piazza del Popolo. Qui per comodità le suddividiamo per territorio.

Cantine del Territorio di Faenza

Azienda Agricola Collina Cantina del Pioletto

Azienda Agricola Gallegati

Azienda Agricola Paolo Zoli

Azienda Agricola Spinetta

Azienda Agricola Trerè

C.A.B. Coop. Agricola Brisighellese

Cà di Sopra

Cantine Intesa

CAVIRO

Fattoria Zerbina

La Felce Società Agricola

La Sabbiona

Podere La Berta

Società Agricola Bulzaga

Zinzani Vini

Cantine del Territorio di Imola

Fondo Cà Vecja

Poderi Delle Rocche

Società Agricola Franchini

Tenuta Palazzona di Maggio

Tre Monti

Vini Merlotta

Cantine del Territorio di Ravenna

Azienda Agricola Cantina Sbarzaglia

Azienda Agricola Longanesi Daniele

Cantina Tozzi

Cantina Vitivinicola L’Azdora

Giuseppe Turi – Tenuta Nero del Bufalo

Società Agricola Gambi

Società Agricola Randi

Tenuta Uccellina

Cantine del Territorio di Rimini

Azienda Agricola San Valentino

San Patrignano

Cantine del Territorio di Forlì e Predappio

Azienda Agricola Balducci Alessandro

Azienda Agricola Calonga

Azienda Agricola Guido Guarini Matteucci

Azienda Agricola LU.VA

Azienda Agricola Rocca Le Caminate

Azienda Agricola Vitivinicola Giovanna Missiroli

Bioni Vini

Cantina Casa Mora

Cantina Forlì Predappio

I Sabbioni

Poderi dal Nespoli

Cantine del Territorio di Cesena e Bertinoro

Azienda Agricola Colombarda

Cantine Spalletti Colonna di Paliano

Fattoria Paradiso

Tenuta De’ Stefenelli

Tenuta Fulcera

Tenuta La Viola

Tenuta Santa Lucia Vinery

Villa San Lazzaro

Gli altri vini

In Piazza del Popolo – accanto ai vini delle cantine di Romagna – sarà presente una corposa selezione dei vini delle cantine dell’Emilia-Romagna aderenti a MTV Movimento del Turismo del Vino, Le Donne Del Vino e alla Strada della Romagna. In Piazza anche il banco vendita del vino a scopo benefico del Lions Club Ravenna Bisanzio. Mentre in Piazza Kennedy invece ci saranno i vini italiani selezionati da Slow Food: i vini con la chiocciolina della Guida Slow Wine e il Vino Quotidiano che presentano un ottimo rapporto qualità/prezzo.

In totale a GiovinBacco ci sono oltre 250 etichette in degustazione.

Info utili

A GiovinBacco in Piazza 2019 l’ingresso è libero. Per gli assaggi di vino sono a disposizione carnet di tagliandi per le degustazioni, che si acquistano in Piazza del Popolo e in Piazza Kennedy. I carnet sono da 4, 6 e 10 degustazioni. Il costo dei carnet è popolare, va da un minimo di 8 a un massimo di 15 euro con il calice, e da un minimo di 7 a un massimo di 14 euro senza calice. Ai soci Slow Food, AIS, AIES, Onav, Romagna Visit Card, Coop Alleanza 3.0 è riservato 1 tagliando degustazione gratuito aggiuntivo per ogni acquisto di un carnet da 4 consumazioni; 2 tagliandi gratuiti aggiuntivi per ogni acquisto di carnet da 6 e 10 consumazioni.

Da quest’anno è possibile acquistare i carnet degustazione vino anche in prevendita allo IAT di Piazza San Francesco a Ravenna oppure online sul sito www.ravennaexperience.it

A GiovinBacco è vietata la degustazione del vino per i minori di 18 anni. In Piazza del Popolo è presente la postazione del SERT per informazioni e suggerimenti sul come bere in modo responsabile soprattutto in relazione alla guida.

GiovinBacco inoltre continua anche dopo la chiusura degli stand in 4 locali convenzionati. I possessori dei carnet degustazioni dei vini potranno consumarli non solo a GiovinBacco in Piazza del Popolo e in Piazza Kennedy, ma anche dopo la chiusura degli Stand venerdì 25 (chiusura alle 23), sabato 26 (chiusura alle 23) e domenica 27 ottobre (chiusura alle 22) presso questi locali convenzionati con GiovinBacco:

Baldovino Enoteca – Via Tombesi dall’Ova 9 – 348.3405187

Casa Spadoni – Via San Vitale 34 – 0544.34455

Costa Cafè – Piazza Andrea Costa 5 – 0544.212812

Fricandò – Via Maggiore 7 – Tel. 0544.212176

Tutto il programma su www.giovinbacco.it