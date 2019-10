La Festa dell’Uva ad Alfonsine prosegue tra buon cibo, sport, musica e mercatino

Da venerdì 11 a domenica 13 ottobre la Festa dell’Uva torna ad Alfonsine per il secondo fine settimana dell’evento, in programma in piazza Monti. Si comincia venerdì 11 ottobre alle 19 con una cena a base di cappelletti, accompagnata dalla musica di Zannoni. Sabato 12 ottobre alle 14 è invece previsto il mercatino, mentre alle 17.30 partirà la manifestazione podistica a cura della Podistica Alfonsinese. Non mancherà il buon cibo, con lo stand gastronomico, aperto dalle 18, con possibilità anche di asporto, in cui si potrà gustare la cucina tipica del territorio. Per tutta la serata, inoltre, spazio alla musica con il piano bar di Claudio ed Elisabetta.

Si continua domenica 13 ottobre col mercatino che aprirà i battenti fin dal mattino, alle 10.30, e lo stand gastronomico che sarà in funzione anche per pranzo dalle 11.30, oltre che a cena. Alle 15.30 ci saranno la musica e lo spettacolo del Gruppo Arca e a seguire la sfilata di moda a cura di Alfonsiné Rete Imprese, in collaborazione con i negozi d’abbigliamento locali. Non mancheranno gli assaggi dei vini delle cantine presenti e le mostre di funghi, arte fotografica, pittura, hobbistica, bonsai e prodotti stagionali, oltre agli attrezzi agricoli con “L’aia in piazza”. Per i più piccoli, invece, c’è a disposizione lo spazio bimbi. E ancora, tante specialità tipiche, come sabadoni, sugali e l’immancabile vino. In serata gran finale con la musica di Rosy.