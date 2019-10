Ravenna. Farini Social Week: passeggiata di quartiere e serata in compagnia dell’Arcigay

Continua la Farini Social Week, venerdì 10 ottobre, alle 18, CittAttiva vi aspetta per una passeggiata di quartiere in compagnia di Carla Braggion, degli amici del gruppo Facebook Ravenna a tréb…ieri oggi e… e della cooperativa San Vitale.

La passeggiata partirà dalla sede di CittAttiva, in Via Carducci 14, per concludersi all’Albergo del Cuore (ex Hotel Cherubini), dove la cooperativa San Vitale realizzerà presto una struttura alberghiera accessibile. Lungo la strada, Carla Braggion ci accompagnerà alla scoperta del quartiere, raccontandone la storia e qualche aneddoto.

A seguire, nella serata, CittAttiva ospita i festeggiamenti di Arcigay, in occasione del Coming out day: l’appuntamento è per le 19.30 per una cena condivisa autogestita, mercatino e musica.