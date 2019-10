Al Mercato Coperto Contadino di Ravenna tornano gli agri-laboratori per bimbi e famiglie

Ripartono sabato 12 ottobre, dopo la pausa estiva, gli agri-laboratori per i più piccoli promossi da Campagna Amica Ravenna in collaborazione con Officina Playground negli spazi del Mercato Coperto Contadino di piazza dei Carabinieri (via Canalazzo 59, Ravenna).

Il programma di ‘agrilaboratori’ per bimbi (dai 3 anni in su) e famiglie si aprirà sabato 12 ottobre, dalle 10.30, con la brava e creativa Sabina Morgagni che insegnerà ai più piccoli come realizzare i personaggi delle favole utilizzando castagne e materiali naturali del nostro autunno romagnolo.

Partendo da ‘La formica e la castagna’, Sabina ci accompagnerà tra la magia delle favole di Esopo, anche grazie al suo teatrino itinerante! Non mancheranno, poi, simpatici sketch con gli agri-burattini, la visita guidata al mercato per scoprire stagionalità e proprietà dei prodotti agricoli autunnali e, per finire, una bella merenda contadina!