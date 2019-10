GiovinBacco in Piazza a Ravenna 2019: tutti i ristoranti del Piatto GiovinBacco

Gli organizzatori di GiovinBacco 2019, in collaborazione con Confcommercio, Confesercenti e con 47 ristoranti del territorio, propongono come ogni anno “Il Piatto GiovinBacco“, iniziativa volta a promuovere il Romagna Sangiovese di qualità sulle tavole e in cucina. I ristoranti aderenti – fino a domenica 27 ottobre – presentano ai loro clienti piatti a base di Sangiovese o abbinamenti di pietanze con il vino Romagna Sangiovese.

I clienti che ordinano Il Piatto GiovinBacco riceveranno dal ristoratore un coupon da compilare e consegnare alle casse in Piazza del Popolo e Piazza Kennedy a Ravenna durante i tre giorni della manifestazione GiovinBacco (il 25, 26 e 27 ottobre): avranno così diritto a uno sconto di 1,00 per l’acquisto di un carnet degustazione vino. Ecco di seguito i 47 ristoranti aderenti.

RISTORANTI A RAVENNA

AGRITURISMO LA RAVEGNANA Ravenna – Via Ravegnana, 497 – Tel. 0544.497246

ANTICA BOTTEGA DI FELICE Ravenna – Via Ponte Marino, 23/25 – Tel. 0544.240170

CA’ DEL PINO Ravenna – Via Romea Nord, 295 – Tel. 0544.446061

CA’ DE VEN Ravenna – Via Corrado Ricci, 24 – Tel. 0544.30163

CASA SPADONI Ravenna – Via San Vitale, 34 – Tel. 0544.34455

CECCOLINI BIO Ravenna – Via D’Azeglio, 3/C – Tel. 0544.217700

CUCINA DEL CONDOMINIO Ravenna – Via Oberdan, 36 – Tel. 327.6803847

FRICANDÒ CUCINA DEL TERRITORIO Ravenna – Via Maggiore, 7 – Tel. 0544.212176

I FURFANTI Ravenna – Via Paolo Costa, 1 – Tel. 0544.219707

IL MARE DI FELICE Ravenna – Via P. Matteucci, 2 – Tel. 0544.202453

IL ROMA Ravenna – Piazza del Popolo, 17 – Tel. 0544.36958

I PASSATELLI 1962 OSTERIA DEL MARIANI Ravenna – via Ponte Marino, 19 – Tel. 0544.215206

L’ACCIUGA OSTERIA & CICCHETTERIA Ravenna – Viale Baracca, 74 – Tel. 0544.212713

LA TRATTORIA Lido di Dante (RA) – Via Marabina, 133 – Tel. 0544.473566

NAÏF Ravenna – Via Candiano, 34 – Tel. 0544.422315 / 0544.423638

OSTERIA DEI BATTIBECCHI Ravenna – Via Tesoreria Vecchia, 16 – Tel. 0544.219536

OSTERIA DEI GHIOTTI Ravenna – Via Destra Canale Molinetto, 12 Tel. 334.1822933

OSTERIA DEL TEMPO PERSO Ravenna – Via Gamba, 12 – Tel. 0544.215393

OSTERIA IL PAIOLO Ravenna – Piazza Luigi C. Farini, 5 – Tel. 0544.34238

RADICI CUCINA E CANTINA Ravenna – Viale Salvador Allende, 56 – Tel. 0544.201863

RISTORANTE AL 45 Ravenna – Via Paolo Costa, 45 – Tel. 0544.1821160

RISTORANTE AL BOSCHETTO S. Michele (RA) – Via Faentina, 275 – Tel. 0544.414312

RISTORANTE AL CAIROLI Ravenna – Via Cairoli, 16 – Tel. 0544.240326

RISTORANTE ALEXANDER Ravenna – Via B. del Pignataro, 8 (angolo via Mazzini/Borgo San Rocco) – Tel. 0544.212967

RISTORANTE ALMA Marina di Ravenna (RA) – Viale delle Nazioni, 468 – Tel. 0544.530284

RISTORANTE CAPPELLO Ravenna – Via IV Novembre, 41 – Tel. 0544.219813

RISTORANTE LA CAMPAZA Fosso Ghiaia (RA) – Via Romea Sud, 395 – Tel. 0544.560294

RISTORANTE LA GARDELA Ravenna – Via Ponte Marino, 3 – Tel. 0544.217147

RISTORANTE PIZZERIA BABALEUS Ravenna – Vicolo Gabbiani, 7 – Tel. 0544.216464

RISTORANTE PIZZERIA MOLINETTO Punta Marina (RA) – Via SX Canale Molinetto, 139/B – Tel. 0544.430248

RISTORANTE PIZZERIA RADICCHIO ROSSO Ravenna – Via Stradone, 74 – Tel. 0544.432288

SPRITZ RISTORANTE BAR Ravenna – Via Aldo Bozzi, 89 – Tel. 0544.407544

SUGO BISTROT Marina di Ravenna (RA) – Via le delle Nazioni, 152 – Tel. 380.4709140

TAVERNA SAN ROMUALDO S. Romualdo (RA) – Via Sant’Alberto, 364 – Tel. 0544.483447

TRATTORIA AL CERCHIO Ravenna – Via Cerchio, 13 – Tel. 0544.217396

TRATTORIA CUBANA Marina di Ravenna (Ra) – Via Molo Dalmazia, 37 – Tel. 0544.530231

USTARÌ DI 2 CANTON Camerlona Mezzano (RA) – Via Piangipane, 6 – Tel. 0544.521490

RISTORANTI A CERVIA

FELIX RISTORANTE PIZZERIA Milano Marittima – Rotonda Don Minzoni, 13 – Tel 0544.991686

LOCANDA DEI SALINARI Cervia (RA) – Via XX Settembre, 67 – Tel. 0544.971133

OFFICINE DEL SALE Cervia – Via Evangelisti, 2 – Tel. 0544.976565

RISTORANTE AL DESERTO Cervia (RA) – Via Romea Sud, 52 – Tel. 0544.976151

SALEDOLCE CAFFETTERIA E BISTROT Cervia (RA) – Via T. Bonaldo, 3/5 Tel. 0544.255642

RISTORANTI A LUGO E BAGNACAVALLO

KONNUBIO CAFFÈ E CUCINA Lugo (RA) – Via Foro Boario 4/2 – Tel. 0545.900555

RISTORANTE ALA D’ORO Lugo – Via Matteotti, 56/2 – Tel 0545.22388

RISTORANTE LE FAVOLE Bagnacavallo (RA) – Via Ca’ del Vento, 20 – Tel. 0545.62470

RISTORANTI A FAENZA

RISTORANTE LA MADIA Granarolo Faentino (RA) – Via Garibaldi, 12/A – Tel. 0546.41081

RISTORANTI A FORLÌ

AMARISSIMO Forlì – Via Arnaldo da Brescia, 2 – Tel. 347.7500340