Ravenna. Volontari Mistral in piazza per la campagna di sensibilizzazione sul rischio alluvione

Quali sono i rischi naturali che interessano il nostro territorio? Come comportarsi e cosa non fare durante un’alluvione?

Sabato 12 ottobre i volontari della Associazione di Protezione Civile Mistral saranno in Piazza Kennedy, dalle 9.30 alle 18, per la campagna nazionale “Io non rischio” nata nel 2011 per diffondere la cultura della prevenzione sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.

“In piazza sarà allestita una tenta della Protezione Civile, e all’interno verrà esposta “la linea del tempo” con foto e informazioni sulle alluvioni che hanno interessato il nostro territorio a partire dal 1400 – spiega Flavia Sansoni Segretario Generale dell’Associazione Mistral -. Cuore dell’iniziativa è il momento dell’incontro in piazza tra la cittadinanza e i volontari Mistral formati e selezionati per rispondere ad eventuali domande.”

“Io non rischio è un’iniziativa importante perchè serve a formare cittadini consapevoli, e solo chi conosce i rischi e cosa fare è in grado di tutelarsi nella situazione di emergenza” – sottolinea la Sansoni.

“Io non rischio” – campagna nata nel 2011 per sensibilizzare la popolazione sul rischio sismico – è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas-Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv-Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Reluis-Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica.

L’inserimento del rischio maremoto e del rischio alluvione ha visto il coinvolgimento di Ispra-Istituto superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, Ogs-Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, AiPo-Agenzia Interregionale per il fiume Po, Arpa Emilia-Romagna, Autorità di Bacino del fiume Arno, CamiLab-Università della Calabria, Fondazione Cima e Irpi-Istituto di ricerca per la Protezione idro-geologica.

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima,​​ durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione. Evento gratuito.

Informazioni: ​associazione volontari Protezione Civile Radio Club Mistral – cell. h24: 347/9202019 – www.rcmistral.it.