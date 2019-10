A Ravenna si parla di “Solidarietà a tutto campo: amare, aiutare ed accogliere il prossimo”

Sabato 12 ottobre alle ore 16.00 alla Sala Buzzi in Via Berlinguer 11 a Ravenna, in occasione della Giornata Mondiale FAO per l’Alimentazione, si terrà l’incontro pubblico “Solidarietà a tutto campo: amare, aiutare ed accogliere il prossimo”.

Interverranno: Sara Sayed (Progetto Aisha di contrasto e prevenzione di violenza e discriminazione contro le donne con focus sulle donne musulmane), Lia Beltrami (Regista) e Stefania Fongoli (Refugees Welcome Italia Sezione di Ravenna).

Ci sarà anche la proiezione del documentario Tears & Dreams (Lacrime & Sogni ) della Regista Lia Beltrami.