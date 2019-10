Torna il mercato “L’eccellenza di Romagna” in piazza Kennedy a Ravenna

Ritorna il mercato straordinario “L’eccellenza di Romagna”, organizzato dal consorzio “Il Mercato” in collaborazione con l’assessorato al Commercio e artigianato del Comune. Dopo il buon riscontro dell’appuntamento svoltosi nella scorsa primavera, il format viene riproposto in questo autunno, dalle 9 alle 19 in piazza Kennedy a Ravenna, nelle domeniche 13 ottobre e 3 novembre, in quest’ultima occasione in concomitanza con Art & Ciocc.

“I mercati rappresentano sempre un momento di vitalità, sia sotto l’aspetto economico che turistico – afferma l’assessore al Commercio Massimo Cameliani –. La qualità dei prodotti, poi, è un valore aggiunto che attribuisce una maggiore attrattiva per il successo del mercato e conseguentemente per la vivacità del centro storico. Questi eventi si sono dimostrati vincenti rispondendo alle esigenze degli operatori di nuove occasioni e maggiore visibilità e per la città che arricchisce la propria offerta commerciale per cittadini e turisti”.

La manifestazione coinvolgerà una trentina di operatori ambulanti che trattano merceologie non alimentari, fra cui abbigliamento uomo/donna/bambino, calzature, biancheria e accessori per la casa e la cura della persona.