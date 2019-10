GiovinBacco premia a Ravenna i migliori vini di Romagna: Sangiovese Riserva 2016 e Albana 2018

GiovinBacco in Piazza 2019 – la kermesse è in programma il 25, 26, 27 ottobre prossimo a Ravenna – come da tradizione premia anche quest’anno i migliori vini identitari del nostro territorio: il migliore Romagna Sangiovese Doc Riserva 2016 e il migliore Romagna Albana Docg 2018. I vini in competizione sono selezionati da una giuria qualificata presieduta da Giordano Zinzani (Presidente del Consorzio Vini di Romagna), con Piero Fiorentini (collaboratore della Guida Slow Wine), Giacomo Mazzavillani (Slow Food), Mariella Caputo (Sommelier AIS Campania), Anne Meglioli (Sommelier ONAV) Giuseppe Meglioli (Enologo). La giuria si riunirà venerdì 25 ottobre in mattinata alla Ca’ de Vèn in Via Corrado Ricci a Ravenna.

Il Sangiovese è uno dei vitigni italiani più diffusi. Viene coltivato dalla Romagna fino a sud di Napoli ed è il vitigno a più larga diffusione in Toscana. Entra negli uvaggi di centinaia di vini, tra i quali alcuni dei più prestigiosi vini italiani come il Chianti e il Chianti Classico, il Brunello di Montalcino, il Vino Nobile di Montepulciano, il Montefalco Rosso, il Morellino di Scansano. Il Sangiovese di Romagna, o meglio il Romagna Sangiovese, è il vino per eccellenza della nostra terra. E quello si produce solo qui. Le origini e la provenienza del Sangiovese sono incerte e si perdono negli albori della storia. C’è chi lo fa risalire perfino agli Etruschi e ai Romani. Le prime informazioni sicure risalgono solo al XVI secolo, quando il Soderini, nel suo trattato “La coltivazione delle viti”, ne parla dicendo che «il Sangiocheto o Sangioveto è un vitigno rimarchevole per la sua produttività regolare». Anche l’origine del nome è incerta e varie sono le teorie: alcuni sostengono che derivi da “sangiovannese” in quanto originario di San Giovanni Valdarno; altri invece lo fanno risalire a forme dialettali (da “san giovannina”­ uva primaticcia ­dato il suo precoce germogliamento a fine giugno per la festa di San Giovanni Battista), chi sostiene che derivi da “sanguegiovese”, ossia “sangue di Giove” (in quanto proveniente dal Monte Giove nei pressi di Santarcangelo di Romagna).

PREMIO ROMAGNA ALBANA 2018

GiovinBacco premia quest’anno il miglior Romagna Albana Docg 2018. Sull’Albana romagnola si tramanda una bella leggenda che affonda nella notte dei tempi. Raccontano, infatti, che l’imperatrice Galla Placidia, assaggiò questo vino durante una sosta in un paesino della Romagna. L’Albana le fu servito in una rozza brocca di terracotta ma appena la basilissa l’ebbe bevuto fu estasiata dalla bontà di quel nettare tanto che esclamò: “Non così umilmente ti si dovrebbe bere, bensì berti in oro, per rendere omaggio alla tua soavità!”. Da allora, si dice, alla corte di Ravenna si bevve Albana in preziosissime coppe dorate mentre il paese dove la principessa si fermò a ristorarsi prese il nome di “Bertinoro”. La leggenda vuole, inoltre, che Federico Barbarossa, al tempo in cui fu ospite della contessa Frangipane proprio a Bertinoro, fosse talmente entusiasta dell’Albana da concedersi frequenti sbornie.

