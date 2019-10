Valli & Pinete: il quarto appuntamento è al ristorante L’Acciuga di Ravenna

Da lunedì 14 ottobre e per una settimana sarà il Ristorante L’Acciuga a far riscoprire, a ravennati e non, le pietanze e le ricette tipiche del nostro territorio, sposandole con ottimi vini locali. Si tratta del quarto appuntamento dell’itinerario gastronomico “Valli & Pinete – 22^ edizione” con 10 ristoranti che hanno aderito all’iniziativa: ogni ristorante propone per sette giorni menù preparati secondo la tradizione oppure attraverso la ricerca, l’innovazione e l’interpretazione di ricette tradizionali, ma sempre con l’intento di esaltare i prodotti del territorio, per un totale di 70 serate.

Ristorante L’Acciuga

Viale Baracca 74 (retro: Via Cura 37) – Ravenna

tel. 0544/212713 • www.osterialacciuga.it

Dal 14 al 20 ottobre 2019

Menù

Crema di ceci con roche di fegato di baccalà e crema di aglio nero di Voghiera

Moscardino in guazzetto con polenta bianca soffiata e pesto al prezzemolo e pomodoro conservato

Spaghetto alla chitarra alla farina di zucca, vongole e cozze della sacca degli Scardovari e bottarga

Pescatrice cotta a bassa temperatura, broccoletti selvatici, polvere di capperi e maionese di carote

Strudel di mele al calvados, creme brulè alla cannella e gocce di chiodi di garofano

VINI