Pinarella. Oltre 500 volontari all’MeetER 2019, l’evento dei Giovani CRI dell’Emilia-Romagna

“Quando abbiamo iniziato, nel 2017 a Bedonia, eravamo poco più di 150, l’anno scorso abbiamo raddoppiato i numeri e quest’anno siamo più di 500 volontari, animati dallo stesso entusiasmo, dalla stessa passione” con queste parole Gabriele Calì, Vicepresidente Regionale e Rappresentante Giovani Emilia-Romagna, ha inaugurato la terza edizione del MeetER, l’evento dei Giovani CRI dell’Emilia-Romagna, tenutosi sabato 12 e domenica 13 ottobre a Pinarella di Cervia (RA), all’interno del Centro Mare e Vita.

“ll MeetER è lo status symbol di una generazione di Giovani CRI dell’Emilia-Romagna – continua Calì -. In questi anni abbiamo cercato di fare tesoro del passato guardando sempre al futuro, tenendo bene a mente che la risorsa più preziosa della Croce Rossa Italiana sono i Volontari.”

L’evento nasce infatti dall’esigenza, sostenuta quotidianamente dalla Croce Rossa, di promuovere la cittadinanza attiva e lo sviluppo dei giovani. La terza edizione ha regalato numeri eccezionali, con la presenza di 45 Comitati da tutta la regione, volontari coinvolti nei corsi di aggiornamento, nel corso di formazione a tema migranti, i partecipanti alla Consulta nazionale e i tanti ospiti nazionali e internazionali.

I due macrotemi di quest’anno sono stati la sostenibilità e lo sviluppo delle soft skill. Si è cercato, infatti, di ridurre al minimo l’impatto ambientale dell’evento attraverso l’uso di borracce, l’allestimento di isole ecologiche per la raccolta differenziata e l’utilizzo di car sharing e navette per i trasporti.

Altra grande novità, l’attenzione alle personal skill come empatia, ascolto attivo, comunicazione non violenta, resilienza e pace interiore. Queste sono state affrontate e sviluppate nel corso dei diversi Meet, momenti di incontro e confronto, gestiti da ospiti esperti del settore. Immancabili, infine, come nelle passate edizioni, il Torneo MeetER e la living library, la possibilità, cioè, di noleggiare un libro vivente, pronto a raccontare la propria storia e rispondere a domande e curiosità.

“Il MeetER è innovazione – ha spiegato nel corso dell’assemblea plenaria Gabriele Bellocchi, Rappresentante Giovani e Vicepresidente Nazionale di Croce Rossa Italiana – e voi siete la prova vivente che le buone azioni e le buone idee sono davvero contagiose! Il MeetER è una straordinaria occasione di conoscere, fare rete, aprirsi a nuove idee e punti di vista, ma viverlo davvero, dargli significato, significa mettere in pratica quanto appreso qui, nelle attività quotidiane dei singoli Comitati – ha concluso Bellocchi – Il nostro scopo è creare innovatori culturali, agenti di cambiamento!”.