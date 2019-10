Cervia. A.A.A. cercasi sponsor per la Corrida di San Paterniano in Teatro

In occasione delle festività del Patrono, la Parrocchia Concattredale S. Maria Assunta di Cervia organizza, assieme al gruppo Scout ed alla Caritas Parrocchiale, una serie di iniziative finalizzate alla raccolta fondi per l’acquisto di un nuovo pulmino che servirà per il trasporto di bambini e per la distribuzione e raccolta cibo a favore delle famiglie bisognose di Cervia.

Il 12 novembre alle ore 20.30 nel Teatro di Cervia, andrà in scena “la Corrida dilettanti allo sbaraglio”, evento a cui potranno partecipare tanti coraggiosi artisti e non-artisti in erba, esibendosi ” per 5 minuti” davanti al pubblico.

Il programma, ancora in fase di perfezionamento, prevede anche un tombola in piazza, aperta a tutti.

Il tam tam si sta diffondendo anche attraverso i social, e sulla pagina facebook del gruppo Sei di Cervia se… in tanti si stanno facendo avanti.

Ma per organizzare tutte le iniziative gli organizzatori stanno cercando degli sponsor, che vogliano partecipare agli eventi sia economicamente che mettendo a disposizione dei premi.

Chi fosse interessato anche con piccole donazioni, può contattare direttamente Mauro Mazzolani al 339 531 1098.