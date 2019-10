Giornata europea della Cultura Ebraica: a Lugo l’incontro con il rabbino Luciano Caro

Giovedì 17 ottobre la biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo ospita alle 17.30 l’incontro con il Rav Luciano Caro, rabbino capo della comunità ebraica di Ferrara. Per l’occasione il rabbino Caro leggerà alcuni brani scelti dalla Torah. Ci saranno, inoltre, intermezzi musicali Klezmer a cura degli allievi della scuola di musica Malerbi, coordinati dal direttore Matteo Salerno. Nel corso della serata sarà possibile degustare prodotti kasher, gentilmente offerti dall’Associazione italo israeliana della Romagna di Lugo.

L’appuntamento fa parte delle iniziative in programma per la Giornata europea della Cultura Ebraica, dedicata quest’anno a “Sogni, una scala verso il cielo”. Per ulteriori informazioni, chiamare la biblioteca Trisi allo 0545 38568, oppure inviare una mail a trisi@comune.lugo.ra.it.