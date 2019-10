Alfonsine. A trent’anni dalla caduta del muro di Berlino. Film e mostra al Gulliver

In occasione del 30° anniversario della caduta del muro di Berlino, Comune di Alfonsine e Arci Ravenna, in collaborazione con Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia, organizzano una rassegna che si svolgerà presso il cinema Gulliver di Alfonsine nel mese di ottobre, a partire da giovedì 17 ottobre, e che propone una mostra, un film e una serie di interventi sul tema.

Il calendario della rassegna:

Giovedì 17 ottobre – ore 21

Proiezione del film documentario Die Mauer – Il Muro

Inaugurazione della mostra Quando il cielo era diviso

Intervento introduttivo di Nicolò Briccolani

Die Mauer – Il Muro

di Jurgen Bottcher (1990)

Un film sugli ultimi giorni del muro di Berlino nel centro della città intorno a Potsdamer Platz e alla Porta di Brandeburgo, in cui lo smantellamento del muro pervade i sensi. Il film più rappresentativo sulla caduta del muro di Berlino in cui le immagini sono mostrate sullo sfondo acustico di macchine edili, masse curiose e l’arrivo inarrestabile dei media. “Die Mauer” è uno spaccato degli eventi che coinvolsero la capitale tedesca nell’inverno 1989-1990 che riflette l’anima di Berlino in quei giorni di cambiamento.

Versione originale con sottotitoli in italiano

Ingresso film serali

Intero € 6,00

Ridotto € 5,00 ( soci ARCI – invalidi e accompagnatori )

La proiezione del film sarà accompagnata dalla mostra Quando il cielo era diviso

La mostra illustra la storia del muro di Berlino all’interno delle più ampie vicende europee tra il 1945 e il 1989. È composta da 11 pannelli corredati di didascalie, documenti, cartine e foto d’epoca, che saranno allestiti lungo le pareti del cinema.



Giovedì 24 ottobre – ore 21

Proiezione del film documentario

Die Mauer – Il Muro

Mostra Quando il cielo era diviso

Intervento introduttivo di Ilaria Mazzoni

La mostra sarà visitabile dal 17 al 28 ottobre negli orari di apertura del Gulliver.