‘Gayme in Dock61’: la serata giochi di Arcigay va in trasferta alla Darsena di Ravenna

Con “Gayme in Dock61”, la serata giochi di Arcigay va in trasferta: giovedì 17 ottobre alle ore 21:00 appuntamento con i giochi da tavolo all’insegna della cooperazione, della deduzione, e del bluff al Circolo Dock61 in via Magazzini Posteriori 61, a Ravenna. Alcuni giochi saranno proposti dallo staff. Ma, chi lo ha, potrà portare il suo gioco in scatola preferito.

Info utili: evento riservato alle socie e ai soci. Durante la serata sarà possibile rinnovare la tessera annuale e/o sottoscriverla.