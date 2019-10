Incontri sull’Africa a Ravenna: si parte col tema “Li aiutiamo a casa loro? Come?”

Al via gli incontri sull’Africa alla Fondazione Villaggio Del Fanciullo in via del Pino 102 a Ravenna: si parte giovedì 18 Ottobre alle ore 20,30 con la tavola rotonda “Li aiutiamo a casa loro? Come?”, per poi proseguire il 26 ottobre alle ore 18,30 col dibattito “Risorse e problemi delle donne africane in Italia”. Seguirà una cena.

“Vivere insieme in pari dignità”, fanno sapere gli organizzatori, “è una campagna culturale che promuove la conoscenza, la comprensione e la fiducia in tutti coloro che, provenendo da paesi stranieri, vivono con noi e che sono a rischio di marginalizzazione e razzismo. Nella Regione EmiliaRomagna è stata organizzata una serie di eventi nel corso di tutto l’anno 2019. Il tema, doveroso, è l’Africa: continente di antiche tradizioni e interessante contemporaneità che rischia di essere ignorato o svilito da stereotipi e pregiudizi”.

“Vivere insieme in pari dignità” presenta ai ravennati, con la mostra “Black Magic Women”, giovani fotografe africane emergenti, propone letture poetiche “al femminile” nonché proiezioni cinematografiche, conferenze e dibattiti sulle problematiche contemporanee.

Al via anche un ciclo di film presso il Cinema Corso, via Roma ,51. (Ore 20,30 presentazione – ore 21,15 inizio film)

21 Ottobre: Free State of Jones di Gary Ross. La vera storia di Newton Knight e della sua lotta contro la schiavitù negli Stati Uniti (quest’anno ricorre il 400°anniversario della prima nave carica di schiavi che sbarcò in Virginia).

28 Ottobre: Mooladè di Ousmane Sémbene. Mooladè significa protezione nella lingua wolof. E protezione chiedono le bambine di un villaggio del Burkina Faso…

