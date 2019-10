“Lugo in Tavola Festival”: ancora un giorno per comprare le prevendite dei menù

Continua fino a venerdì 18 ottobre la prevendita dei biglietti per l’edizione rinnovata di “Lugo in Tavola Festival”, in programma sabato 19 ottobre a Lugo. Fino al giorno prima dell’evento è infatti possibile acquistare sulla piattaforma Vivaticket e nei punti vendita autorizzati il menù preferito, proposto dai 14 locali coinvolti.

Chi vorrà gustare i piatti e le stuzzicherie preparate da bar, ristoranti e pasticcerie lughesi potrà quindi acquistare il menù, scegliendo il numero di portate e l’orario in cui consumarle. Diverse le possibilità di scelta nella formula dell’edizione 2019 del Consorzio AnimaLugo. Chi vorrà fare un aperitivo in centro potrà acquistare un coupon di 5 euro da consumare in uno del cinque locali aderenti all’iniziativa (Timiama Caffè, Smile Cafè, .Doc Book Cafè, Konnubio e Vineria Rossini).

Per la cena sono nove le proposte, composte da una o due portate e prezzi diversi a seconda della scelta, selezionate dai locali Ristorante Ala D’Oro, Osteria Da Noi, Gingerino Caffè, Vineria Rossini, Jolly Lugo, Ristorante Zambra, Timiama Caffè, Boario Cafè&Bistrò e LUG dla Rumàgna – Birreria e Cucina. Infine, sarà possibile concludere la serata con il dolce della Pasticceria Bar Tazza d’Oro o della Pasticceria Tiffany. Alle portate della cena e del dolce non mancherà il vino, selezionato da Terre Cevico.

A fare da cornice all’evento ci sarà il “Lugo Vintage Festival”, altra iniziativa del Consorzio AnimaLugo, che ritornerà in centro il 19 e 20 ottobre. Sarà così possibile gustare i piatti tipici della tradizione romagnola nell’atmosfera vintage degli anni ’50.

“Lugo in Tavola Festival” è un progetto del Consorzio AnimaLugo, realizzato con il patrocinio del Comune di Lugo, il contributo di Confesercenti, Confcommercio-Ascom, Cna, Confartigianato, Bcc – Credito cooperativo ravennate e imolese e Camera di commercio Ravenna, la collaborazione dell’istituto alberghiero “Pellegrino Artusi” di Riolo Terme. Si ringraziano Terre Cevico, che ha selezionato i vini abbinati alle portate, lo sponsor dell’evento Rustichelli Color e il gruppo Hera. L’evento è coordinato dall’agenzia Wap srl di Lugo, che ne ha curato anche il progetto grafico ed editoriale (www.wap-box.it).

In caso di pioggia il programma non subirà variazioni. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del Consorzio AnimaLugo al numero 0545 011841, oppure consultare i siti www.vivilugo.it o la pagina Facebook “Vivilugo”.

I MENU

APERITIVO(coupon 5 euro)

– Timiama Caffè (piazza Baracca 14)

– Smile Cafè (piazza Mazzini 56)

– .Doc Book Cafè (piazza Mazzini 35)

– Konnubio (via Foro Boario 4)

– Vineria Rossini (piazza Mazzini 77)

CENA

– Ristorante Ala D’Oro (corso Matteotti 56):

Sformatino di mortadella con crema di pistacchio e cialda di parmigiano reggiano

Tris di primi: ravioli di radicchio e provola affumicata su crema di gorgonzola, strozzapreti al Sangiovese con salsiccia e formaggio di fossa Sogliano, cappelletti della tradizione al ragù di mora romagnola; zuppa inglese

Vino: Metodo Classico Terre Cevico

Costo: 25 euro

– Osteria Da Noi (viale Dante 100):

Riso Carnaroli con gamberi, porcini, lime e polvere di capperi

Fritto misto dell’Adriatico

Vino: Famoso Rubicone IgtRomandiola

Costo: 25 euro

– Gingerino Caffè (via Baracca 6):

Lasagna con besciamella al profumo di crostacei e pesce bianco

Tataki di tonno ai semi di chia e papavero con insalatina di agrumi

Vino: Chardonnay 147 Tenuta Masselina

Costo: 25 euro

– Vineria Rossini (piazza Mazzini 77):

Crostone con burrata e acciughe cantabrico reserva in olio evo

Tartare di salmone coda nera con pomodorini e avocado

Vino: Pignoletto Frizzante 150 Tenuta Masselina

Costo: 20 euro

– Jolly Lugo(piazza Mazzini 84):

Cannelloni al forno con delicato ripieno di ricotta e spinaci, ricoperti di besciamella vellutata

Spezzatino di manzo di Dozza al Burson e bacche di ginepro accompagnato da polenta croccante

Vino: Albana Secco Tenuta Masselina

Costo: 20 euro

– Ristorante Zambra (via Villa 63):

Cappelletti al ragù

Misto di carne alla griglia

Vino: Sangiovese Superiore Doc Novilunio Romandiola

Costo: 20 euro

– Timiama Caffè (piazza Baracca 14):

Crostone di pane con uovo strapazzato e scaglie di tartufo

Vino: Cabernet Sauvignon Sangiovese 158 Tenuta Masselina

Costo: 10 euro

– Boario Cafè&Bistrò(via Foro Boario, 83/2)

Fonduta di formaggio con crostini di polenta

Coniglio in porchetta con patate alla bistrò

Vino: Romagna Doc Sangiovese Appassimento Galante Romandiola

Costo: 20 euro

– LUG dlaRumàgna – Birreria e Cucina (via Mazzini 9):

Strozzapreti veraci e datterini

Cozze dell’Adriatico alla Dario

Vino: Bianco Rubicone IgtLumedirosso Tenuta Masselina

Costo: 23 euro

DOLCE

– Pasticceria Bar Tazza d’Oro (largo Repubblica 13)

Coppa chantilly, pistacchio, crema e biscotto alla mandorla

Costo: 3 euro

Vino: Albana Dolce

– Pasticceria Tiffany (via Tellarini 1)

Crostata rustica di ricotta e marroni con crumble di mandorle

Costo: 5 euro

Vino: Volli Brut