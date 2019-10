A Ravenna un nuovo appuntamento con la Cena vegan benefit dell’associazione Clama

Mercoledì 23 ottobre, alle ore 20.30, è in programma la Cena vegan benefit organizzata dall’associazione Clama Ravenna al Ristorante Amaranto, in via Mura di san Vitale 10, Ravenna. Si tratta di una cena a buffet con selezione di piatti vegan caldi e freddi a scelta e con assortimento di dolci. Costa a persona: 20 euro. Bambini sotto i 10 anni: 15 euro compresa l’acqua minerale.

Peri informazioni e prenotazioni (entro il 21 ottobre): tel. 0544 202293 – cell. 339 5071032. Parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione per la cura dei tanti animali seguiti dalle volontarie.