Tutto pronto a Lugo per il ritorno del Tavola Festival

“Lugo in Tavola Festival” è l’iniziativa organizzata dal Consorzio AnimaLugo e, il suo ritorno, è previsto per sabato 19 ottobre 2019 con un’edizione rinnovata. Fino alla sera di venerdì 18 ottobre sarà possibile acquistare il proprio menù preferito sulla piattaforma Vivaticket e nei punti vendita autorizzati, mentre il giorno dell’evento si potrà prenotare direttamente presso il locale scelto per l’aperitivo, la cena o il dolce.

Chi vuole gustare i piatti e le stuzzicherie preparate dai 14 bar, ristoranti e pasticcerie lughesi coinvolti potrà quindi acquistare il menù, scegliendo il numero di portate e l’orario in cui consumarle. Diverse le possibilità di scelta nella formula dell’edizione 2019 del Consorzio AnimaLugo. Chi vorrà fare un aperitivo in centro potrà acquistare un coupon di 5 euro da consumare in uno del cinque locali aderenti all’iniziativa (Timiama Caffè, Smile Cafè, .Doc Book Cafè, Konnubio e Vineria Rossini).

Per la cena sono nove le proposte, composte da una o due portate e prezzi diversi a seconda della scelta, selezionate dai locali Ristorante Ala D’Oro, Osteria Da Noi, Gingerino Caffè, Vineria Rossini, Jolly Lugo, Ristorante Zambra, Timiama Caffè, Boario Cafè&Bistrò e LUG dla Rumàgna – Birreria e Cucina. Infine, sarà possibile concludere la serata con il dolce della Pasticceria Bar Tazza d’Oro o della Pasticceria Tiffany. Alle portate della cena e del dolce non mancherà il vino, selezionato da Terre Cevico.

A fare da cornice all’evento ci sarà il “Lugo Vintage Festival”, altra iniziativa del Consorzio AnimaLugo, che ritornerà in centro il 19 e 20 ottobre. Sarà così possibile gustare i piatti tipici della tradizione romagnola nell’atmosfera vintage degli anni ’50.