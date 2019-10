Sentieri e Sapori: terzo appuntamento a Riolo Terme tra trekking e buon cibo

Prosegue con successo “Sentieri e Sapori” la serie di itinerari che fanno conoscere il territorio con la lentezza e la bellezza tipica del trekking. Mete delle escursioni sono gli agriturismi della zona, che propongono ai partecipanti pranzi speciali preparati con i loro prodotti. L’obiettivo non è solo quello di fare una “bella iniziativa” isolata ma di promuovere in maniera sostenibile ed efficace il turismo in quell’area.

Domenica 20 ottobre la passeggiata attraverserà le valli del Rio Ferrato e del Rio Basino, camminando lungo i sentieri dei calanchi. Ritrovo e iscrizioni alle ore 8.30 presso il parcheggio del Parco Fluviale di Riolo Terme (Guida: Stefano Schiassi – tel. 328 7414401 – stefanoschiassi@gmail.com).

Pranzo all’Agriturismo Il Gualdo di Sotto, via Gualdo, 2, località Isola di Riolo Terme (RA) – Tel. 0546 74103 – Cell. 333 4949036 – info@agriturismoilgualdodisotto.com.

Il dépliant con il programma completo delle escursioni è consultabile sul sito della CNA di Ravenna. Inoltre, per informazioni e comunicazioni sulle singole escursioni consigliamo di visitare la pagina FB di Sentieri e Sapori oltre alla pagina FB di CNA Ravenna.