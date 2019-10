Università degli Adulti: ripartono le attività di formazione a Russi con i corsi di inglese

A partire da lunedì 21 e mercoledì 23 ottobre, presso la Biblioteca Comunale di via Godo Vecchia 10, tornano le attività di formazione rivolte agli adulti, con i corsi di lingua e cultura inglese livello elementare e principianti. Si consolida il rapporto di collaborazione tra il Comune di Russi e l’Università per la Formazione Permanente degli Adulti “Giovanna Bosi Maramotti” di Ravenna, con un programma che amalgama novità e tradizione. Corsi, laboratori, conferenze, proposte nuove e diversificate rivolte a pubblici diversi compongono il programma dell’anno accademico 2019/2020.

Accanto ai corsi di Lingua e cultura inglese articolati in due diversi livelli, elementare e principianti, si terranno il corso di alfabetizzazione digitale per i cittadini “Dall’informazione al problem solving” e il cineforum sul tema dei rapporti umani nel personale e nel sociale “Cinema e rapporti umani”.

Si ricorda che sia le iscrizioni che le lezioni si effettueranno presso la Biblioteca Comunale di Russi in via Godo Vecchia 10.

LINGUA E CULTURA INGLESE

Livello elementare (Elementary)

Docente Valeria Saiani

Il corso si articola in 20 lezioni (1 lezione settimanale di due ore per un totale di 40 ore)

Programma

Uso dei tempi presenti; introduzione al passato e al futuro; aggettivi comparativi e superlativi. Conversazione relativa a telefono, ordinazioni l ristorante, acquisti di cibo, abiti, articoli vari, viaggi, ecc…

Verranno inoltre date informazioni e notizie su usi, costumi e cultura dei Paesi di lingua inglese.

È previsto un semplice test per i nuovi iscritti al corso, al momento dell’iscrizione, per verificare il livello di preparazione.

Lunedì ore 16.00 – 18.00

Data d’inizio 21 ottobre 2019

20 lezioni Iscritti min. 8 – max. 12 (numero chiuso)

Partecipazione € 180,00

LINGUA E CULTURA INGLESE

Livello Principianti (Beginners)

Docente Valeria Saiani

Il corso si articola in 20 lezioni (1 lezione settimanale di due ore per un totale di 40 ore)

Programma

Dall’alfabeto alla frase semplice. Primi elementi di grammatica, struttura della frase inglese, i verbi “essere” e “avere”. Il presente semplice nei verbi più comuni. Conversazione relativa a presentazioni, saluti, abitazione, trasporti, indicazioni stradali, introduzione al telefono, ordinazioni al ristorante, ecc…

Verranno inoltre date informazioni e notizie su usi, costumi e cultura dei Paesi di lingua inglese.

Mercoledì ore 15.30 – 17.30

Data d’inizio 23 ottobre 2019

20 lezioni Iscritti min. 8 – max. 12 (numero chiuso)

Partecipazione € 180,00

DALL’INFORMAZIONE AL PROBLEM SOLVING

L’alfabetizzazione digitale per i cittadini

Docente Antonio Lazzari

Il corso si propone di avvicinare i cittadini alle potenzialità di internet svelando i trucchi e i segreti dei professionisti in maniera semplice e non tecnica. In questo modo i partecipanti potranno aumentare il loro livello di consapevolezza e costruire una loro presenza online più utile e sicura. Il corso permetterà ai corsisti di richiedere e concordare approfondimenti specifici sviluppando un percorso basato sulle loro reali necessità e sulla vita quotidiana online. Sono previsti 4 incontri di alfabetizzazione digitale per sensibilizzare gli iscritti alle opportunità e alle problematiche del web con particolare riferimento agli ambiti di maggiore attrazione.

1. Internet: dalla tutela della privacy alla presenza online. Rischi e opportunità dell’uso quotidiano della rete. Un viaggio ragionato nel mondo della rete (5 novembre 2019).

2. Social media: è proprio necessario essere presenti sui social media? Come e quale social media frequentare? Come utilizzare i social media per vivere meglio? Come difendersi? (12 novembre 2019).

3. Attività digitali: acquistare e investire online da amazon alle criptovalute, riconoscere le truffe, effettuare normali attività con semplicità e sicurezza (19 novembre 2019).

4. Come utilizzare quotidianamente internet? Esempi pratici sulle più comuni attività online. Cosa è la profilazione e come usarla a proprio vantaggio, lavorare e comunicare, software e piattaforme gratuite (26 novembre 2019).

Martedì ore 18.00 – 20.00

Data d’inizio 5 novembre 2019

4 lezioni Iscritti min. 10 – max. 20

Partecipazione € 35,00

CINEMA E RAPPORTI UMANI

I rapporti umani nel personale e nel sociale

Approfondimenti a cura di Paola Tosi

Gli eventi della vita, positivi o negativi che siano, sconvolgono sempre, nell’altalenarsi dell’esistenza, ciascuna persona. Succede sempre “qualcosa” alla quale far fronte: può indurci a fermarci a riflettere, può renderci contenti ed euforici. Agli eventi diamo in qualche modo risposta singolarmente con la maturazione delle nostre esperienze passate, col nostro modo di essere, con i nostri sentimenti. Quasi sempre in “ciò che ci succede” troviamo, che lo vogliamo o meno, coinvolti “gli altri”. Gli altri della e nella famiglia, degli amici, dei conoscenti, dei più o meno prossimi. Tale coinvolgimento trasferisce su altri,con effetti e intensità diversi, un evento, trasformando spesso quel “qualcosa” da esperienza personale a fatto di più persone, che può avere conseguenze sociali.

La proiezione dei tre film consentirà di affrontare e di ragionare su queste, ma non solo, problematiche sulle quali i registi hanno voluto soffermarsi e porgere al pubblico. Il commento alle proiezioni consentirà di delineare e mettere a fuoco le reazioni delle persone, le relazioni umane nei diversi aspetti, le conseguenze degli eventi più o meno significativi dei rapporti.

1. Paterson di Jim Jarmusch con Adam Driver, 2016. Un autista-poeta e una casalinga fuori cliché nella quotidianità della vita di provincia (21 novembre 2019).

2. 45 anni di Andrew Heigh, 2015. Un rapporto solido e sereno compromesso da un passato che riaffiora (5 dicembre 2019).

3. Marigold Hotel di John Medden, 2013. Una vedova in viaggio verso l’India alla ricerca struggente di un sospirato benessere (19 dicembre 2019).

Giovedì ore 15.30 – 18.00

Data d’inizio 21 novembre 2019

3 lezioni Iscritti min. 15 – max. 20

Partecipazione € 10,00

Per info:

Marcella Domenicali (coordinatrice)

Ufficio Cultura Comune di Russi

Tel: 0544 587656

Email: cultura@comune.russi.ra.it