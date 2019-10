Resistenza delle donne curde. Fraternità San Damiano di Ravenna organizza spettacolo teatrale

Il 23 ottobre 2019, alle 21 in via Oberdan 6 Ravenna, la Fraternità San Damiano vi invita a partecipare a questo spettacolo di musica e teatro civile per far conoscere la realtà della resistenza delle donne curde, in questo terribile momento per il popolo curdo noi cercheremo di essergli accanto devolvendo l’intero incasso della serata Aiuta EFRIN Raccolta fondi per una buona causa.

Cosa racconta “Io vado, madre…”

Progetto di musica teatro civile , che parla di una rivoluzione sociale e culturale delle donne del Kurdistan siriano, per liberarsi dalle ataviche catene di una vita legata al servilismo e all’oppressione maschile. Una lotta, questa, che un partito ha cercato e che un popolo ha voluto. Donne come uomini, senza più distinzioni sociali in luoghi

dove questi concetti non sono mai stati considerati; imbracciano le armi per difendere la libertà della loro terra, di tutto il loro popolo. Una storia di donne, ragazze e compagne. Y.P.J. , rivoluzionarie negli animi e nei fatti….poi c’ è la musica, una melodia dolce ma anche maledettamente tenace e intelligente che da Kobane arriverà fino a noi. Forti echi emotivi che riecheggiano tra poesia e racconto.