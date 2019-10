A Russi la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani

La 4° edizione della campagna nazionale ‘Più Sicuri Insieme’, presentata il 30 agosto 2019 in Prefettura a Ravenna, vede il gazebo di Confartigianato ed ANAP portare in tutti i mercati della nostra provincia i rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni, che possono così fornire consigli utili per prevenire uno dei reati più odiosi, ovvero le truffe ai danni degli anziani.

Presso il gazebo, inoltre, è inoltre possibile ritirare gratuitamente il vademecum di consigli utili per prevenire le truffe agli anziani. Il Gazebo Confartigianato ANAP sarà operativo domani martedì 22 ottobre al mercato di Russi, dalle ore 9.30 alle 11.30. L’appuntamento successivo sarà venerdì 25 ottobre al mercato di Cotignola, con gli stessi orari.