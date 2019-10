A Villa Bolis di Lugo la classe B 1968/1969 di Ragioneria festeggia i 50 anni del diploma

Sabato 19 ottobre 2019, nella cornice di Villa Bolis, i compagni di classe della sezione B di Ragioneria di Lugo, anno scolastico 1968/1969, si sono ritrovati a pranzo per celebrare i 50 anni del diploma. Una rimpatriata che porta con sé un carico di emozioni inaspettate e la voglia di raccontarsi.

“E’ vero, il tempo lascia i segni e qualcuno ha fatto anche fatica a riconoscere gli ex compagni di scuola però, appena passato qualche attimo di imbarazzo nel riconoscersi, sono emersi tutti i ricordi piacevoli di quegli anni ed è stato come tornare indietro nel tempo” Esordisce così il simpatico comunicato realizzato dalla classe B del ’68/’69, con i partecipanti che hanno voluto rivivere i tempi che furono:

“E’ stato particolarmente gradevole ritrovarsi per qualche ora, con la “testa” di allora, di quando si era i ragazzi “ d’la Rasùnarèja!” Non sono mancati tanti simpatici aneddoti e le cavolate tipiche dell’epoca. E’ stata particolarmente gradita la presenza del professor Valli che, in un primo momento, poteva sembrare tranquillamente un coetaneo. Non è mancata la presenza nei racconti, di Anita, Elide, Eros e Giovanni, amici che, purtroppo, non ci sono più, ma sempre vivi nel ricordo affettuoso ed indimenticabile dei compagni di classe.

Il pranzo passa via piacevolmente veloce tra gli aneddoti raccontati a più voci, un susseguirsi di racconti che hanno permesso a tutti di condividere anche gli eventi da qualcuno dimenticati, le gite, il ricordo affettuoso di alcuni professori, gli appellativi affibbiati ad alcuni di noi (Luchèt – Maròn – Virus – Zola – Cùmendatòr, Only You), gli scherzi e le storie d’amore tra compagni naufragate o alcune sfociate in un matrimonio. Alla fine del gran bel sabato, a sorpresa, esce la torta appositamente fatta in ricordo della ricorrenza. Abbiamo preso l’impegno formale di fare la prossima fra 50 anni!”.