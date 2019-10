Faenza. Quarto incontro di FormAzione per condividere le buone pratiche di Politiche Giovanili

Si svolgerà domani a Faenza il quarto appuntamento di FormAzione, il ciclo di giornate di condivisione di buone pratiche di politiche Giovanili in Emilia-Romagna organizzato dall’Assessorato regionale alle Politiche Giovanili.

Sarà un’occasione stimolante, di ricerca e riflessione, e al tempo stesso molto concreta, perché il confronto si baserà sull’analisi di alcune esperienze realizzate, per individuare criticità da risolvere e punti di forza da valorizzare e su cui investire.

L’esperienza faentina della Summer School svoltasi la scorsa estate sarà oggetto di attenzione come prassi di interesse da parte della Regione.

Il percorso della giornata, che sarà strutturata in tavoli di lavoro, verrà definito e seguito dal formatore, consulente e facilitatore Francesco D’Angella, dello Studio APS di Milano.

All’iniziativa, di carattere tecnico, parteciperanno non solo amministratori e funzionari da tutta la Regione Emilia-Romagna, ma anche personale operante nei centri di aggregazione, negli spazi culturali, negli informagiovani.

L’incontro si svolgerà il giorno 23 ottobre 2019 dalle ore 10 alle 16 negli spazi del Contamination Lab di Faenza (Via San Giovanni Bosco 1 – presso Fondazione del Monte) ed è organizzato in collaborazione con l’Unione della Romagna Faentina.