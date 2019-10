Cotignola. Vucaflex premia lavoratori rientrati dalla ferie in seguito all’incendio alla Lotras.

La Vucaflex di Cotignola, leader nella produzione di pelli sintetiche per il mercato automobilistico e moda, ha riconosciuto un premio ai dipendenti che hanno contribuito a fronteggiare la distruzione delle giacenze dovute all’incendio del magazzino Lotras di Faenza, avvenuto nella notte del 9 agosto scorso. Un’emergenza che ha portato molti lavoratori a rientrare anticipatamente dal periodo di ferie.

“Dovrà passare qualche mese prima di un bilancio definitivo delle conseguenze dell’incendio – spiega il consigliere delegato dell’azienda, Roberto Bozzi – ma la capacità di reazione dimostrata, la compattezza e lo spirito di squadra sono stati sorprendenti, al punto che abbiamo ricevuto anche i complimenti di alcuni clienti”.

L’azienda ha rimborsato nella busta paga di settembre le spese sostenute per il rientro a Cotignola e una cifra una tantum per ogni giornata di lavoro anticipata rispetto alla programmazione delle ferie.

“Da un evento negativo siamo riusciti ad avere un risvolto positivo, cementando l’unità interna e consentendo all’azienda di accettare nuove sfide e consolidare la propria posizione di mercato – conclude Bozzi – è con orgoglio e rinnovata fiducia quindi che abbiamo stretto una nuova, importantissima partnership con FCA. Con questo team, nessun traguardo ci è precluso”.