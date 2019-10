A GiovinBacco in Piazza a Ravenna, le cantine di Donne del Vino, Turismo del Vino e Strada della Romagna

Domani, venerdì 25 ottobre, alle ore 17 in Piazza del Popolo a Ravenna si alza il sipario sulla XVII edizione di GiovinBacco in Piazza, la grande festa del vino e del cibo di Romagna. Anche quest’anno Piazza del Popolo è la piazza dei vini di Romagna con 50 produttori della Romagna presenti e in più una serie di cantine di Mtv Movimento Turismo del Vino Emilia-Romagna, di Strada della Romagna e dell’Associazione Le Donne del Vino. Complessivamente, sono oltre 250 le etichette in degustazione sulla più centrale piazza di Ravenna. Altre 40 etichette di vini italiani (selezionati da Slow Food) sono in degustazione in Piazza Kennedy.

In Piazza del Popolo c’è anche il banco vendita del vino per beneficenza a cura del Lions Club Ravenna Bisanzio e la postazione del SERT per la prova etilometro e per educare al consumo responsabile del vino.

Le cantine dell’Associazione Le Donne del Vino presenti a GiovinBacco 2019

Cantina della Volta – Bomporto (MO)

Cantine Ceci – Torrile (PR)

Lusenti – Ziano Piacentino (PC)

Manaresi – Zola Predosa (BO)

Mossi 1558 – Albareto (PC)

Palazzona di Maggio – Ozzano dell’Emilia (BO)

Podere dell’Angelo – Rimini

Tenuta Pernice – Borgonovo (PC)

Terraquilia – Guiglia (MO)

Le cantine del Movimento Turismo del Vino Emilia-Romagna a GiovinBacco 2019

Manaresi – Zola Predosa (BO)

Palazzona di Maggio – Ozzano dell’Emilia (BO)

Paltrinieri – Sorbara (MO)

Podere Riosto – Pianoro (BO)

Le cantine della Strada della Romagna a GiovinBacco 2019

Celti Centurioni – Bagnacavallo (RA)

Ferrucci Stefano – Castel Bolognese (RA)

Fondo Renzuno di Mezzo Fratelli Poggi – Casola Valsenio (RA)

Le Romagnole – Lugo di Romagna (RA)

Poderi Morini – Faenza (RA)

Quadalti – Riolo Terme (RA)

Tenuta Massellina – Castel Bolognese (RA)

Tenuta Nasano – Riolo Terme (RA)

Terre di Brisighella/CAB – Brisighella (RA)

LA FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE

A GiovinBacco in Piazza l’ingresso è libero. Per gli assaggi di vino sono a disposizione carnet di tagliandi per le degustazioni, che si acquistano in Piazza del Popolo e in Piazza Kennedy. I carnet sono da 4, 6 e 10 degustazioni. Il costo dei carnet è popolare, va da un minimo di 8 a un massimo di 15 euro con il calice, e da un minimo di 7 a un massimo di 14 euro senza calice. Ai soci Slow Food, AIS, AIES, Onav, Romagna Visit Card, Coop Alleanza 3.0 è riservato 1 tagliando degustazione gratuito aggiuntivo per ogni acquisto di un carnet da 4 consumazioni; 2 tagliandi gratuiti aggiuntivi per ogni acquisto di carnet da 6 e 10 consumazioni.

Da quest’anno è possibile acquistare i carnet degustazione vino anche in prevendita allo IAT di Piazza San Francesco a Ravenna oppure online sul sito www.ravennaexperience.it

A GiovinBacco è vietata la degustazione del vino per i minori di 18 anni.

I biglietti per l’assaggio del cibo di strada si acquistano presso i singoli stand o i chioschi e gli acquisti alle bancarelle del mercato agricolo e artigianale si fanno direttamente al banco vendita. A GiovinBacco è possibile pagare i carnet con bancomat o carta di credito.

I possessori dei carnet degustazioni dei vini potranno consumarli non solo a GiovinBacco in Piazza del Popolo e in Piazza Kennedy, ma anche dopo la chiusura degli Stand di venerdì 25 (ore 23), sabato 26 (ore 23) e domenica 27 ottobre (ore 22) presso quattro locali del centro di Ravenna convenzionati con GiovinBacco: Baldovino Enoteca (via Tombesi dall’Ova), Casa Spadoni (via San Vitale), Costa Café (Piazza Andrea Costa) e Fricandò (via Maggiore).

Tutto il programma su: www.giovinbacco.it