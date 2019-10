Creare coi LEGO: Ravenna ospita un laboratorio con l’artista della mostra “Forever young”

In occasione della mostra Riccardo Zangelmi. Forever young nella giornata di sabato 26 ottobre a partire dalle 10.00 si terranno laboratori dedicati alla famiglia con l’artista Riccardo Zangelmi per creare insieme costruendo con i mattoncini LEGO®.

Tariffa:

bambini (dai 5 anni) 5€

genitori 7€

durata del laboratorio 30 minuti

con il biglietto si possono visitare le mostre del MAR

Info e prenotazione (obbligatoria)

0544 482487

Riccardo Zangelmi. Forever Young

Forever young è un’occasione per ritornare a guardare il mondo con gli occhi di un bambino grazie alle sculture di Riccardo Zangelmi, unico artista italiano LEGO® Certified Professionals. L’esposizione permette un’immersione giocosa in un percorso creativo che spazia tra oggetti e ricordi legati al mondo dell’infanzia e che propone sotto una nuova luce il concetto di ‘assemblare’ tipico del mosaico. Saranno esposte più di 20 sorprendenti opere per realizzare le quali sono stati impiegati oltre 800mila mattoncini di differenti dimensioni e di 60 colori diversi. Per celebrare la città di Ravenna l’artista ha realizzato un’originale scultura raffigurante Dante Alighieri