Associazione Amici di Olindo Guerrini: a Sant’Alberto la premiazione del concorso fotografico

Sabato 26 ottobre alle ore 17,30 presso il Museo Natura di Sant’Alberto, in via Rivaletto 25, si chiude il calendario delle iniziative predisposte della Associazione “Amici di Olindo Guerrini” in occasione del Settembre Santalbertese 2019: e si conclude con la Cerimonia di consegna dei premi della prima edizione del Concorso Fotografico “Cartoline da Sant’Alberto”, ispirato alle liriche di Olindo Guerrini, al territorio, alla cultura e al paesaggio santalbertese.

Questa prima edizione del Concorso è stata dedicata alla figura del giornalista e saggista ravennate Pietro Barberini, amico di Sant’Alberto, grande fotografo, esperto della storia del nostro territorio ed appassionato di bicicletta.

A partire dalle ore 16,00, sarà già possibile visitare la Mostra di tutte le foto partecipanti al Concorso.

Al termine della cerimonia sarà offerto a tutti un momento conviviale.