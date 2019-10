La birra contadina arriva nel cuore di Faenza: apre ‘La Mata SHOP’

La birra agricola arriva nel cuore di Faenza con l’apertura del primo store del birrificio La Mata di Solarolo, aderente alla rete a km zero di Campagna Amica-Coldiretti. Fondato da Marco Tamba, vero pioniere romagnolo della birra artigianale, La Mata ‘lascia’ la campagna per approdare nel salotto buono manfredo con le sue produzioni 100% contadine, a partire dal luppolo coltivato direttamente nei campi che circondano l’azienda agricola.

L’inaugurazione de La Mata SHOP è in programma sabato 26 ottobre, a partire dalle ore 16.30, negli spazi di Corso Saffi 22. Non un semplice punto vendita, perché il primo negozio fisso a marchio La Mata punta a valorizzare il centro storico di Faenza promuovendo anche eventi ed iniziative culturali.

Oltre ad aperitivi e piccoli concerti (per l’inaugurazione si esibiranno Fabio Cimatti e Tiziano Negrello, duo acustico che proporrà una selezione di brani della tradizione blues americana riservando vasti spazi all’improvvisazione e alla jam session) La Mata SHOP si trasformerà a partire da gennaio anche in una sorta di ‘scuola della birra’ proponendo corsi e momenti formativi mensili dedicati alla conoscenza delle materie prime, dell’arte della degustazione e degli abbinamenti birra-cibo più appropriati.

Per info: www.birrificiolamata.it oppure Facebook La Mata SHOP