Street art ‘in bici’ di via IV Novembre a Ravenna: arriva il libretto con le immagini e le storie

Venerdì 25 ottobre alle 17,30 nell’Aula Magna della Casa Matha di Ravenna sarà presentato il libretto che raccoglie le immagini e le storie del progetto Street Art Video Bike progettato e realizzato sul lungo muro provvisorio del cantiere del Mercato Coperto in via IV Novembre a Ravenna. Il piccolo libro, dedicato a Pieranna Manara, docente di Pittura al Liceo Artistico Nervi-Severini prematuramente scomparsa nel 2018, fissa la memoria di un progetto nato da un’idea di Marcello Landi incoraggiata dai commercianti di via IV Novembre che dal luglio 2016 fino allo smantellamento del cantiere ha suscitato lo stupore e l’ammirazione di cittadini, turisti e frequentatori abituali della caratteristica via del centro cittadino.

24 personaggi in bicicletta, dipinti dai giovani artisti del Dis-ORDINE coordinati da Agnese Navoni, diretti verso il centro che per molti mesi hanno intrecciato la loro storia al vissuto della città in un turbinio di gradevoli sovrapposizioni, catturate in migliaia di selfie e riprese video-fotografiche. Moltissimi sono i contributi di immagini e testi che l’Associazione Dis-ORDINE ha raccolto in questa breve edizione, stampata in tiratura limitata con il contributo del Comune di Ravenna.

I personaggi dipinti: David Byrne, Olindo Guerrini, Dante, Paolo e Francesca, Michelangelo Antonioni, Teresa Guiccioli e Lord Byron, Augusta Rasponi e Argia Drudi, Cole Porter, Federico Fellini, Gino Severini, L’Agnese, Cordula Poletti, Anita e Garibaldi, Marguerite Yourcenar, Sant’Apollinare, Oscar Wilde, Galla Placidia, Teodorico, B. K. De Rola “Balthus”, Gustav Klimt, Marianna Bacinetti, Carl Gustav Jung, Carmelo Bene, Teodora, Totò, Luigi Masetti, La Mariola, Ottaviano Augusto, Muhammad Alì.

I dipinti sono realizzati dai giovani artisti: Agnese Navoni, Alessandro Lonzi, Lorenzo Scarpellini, Desirèe Gentilesca, Filippo Maestroni, Giorgia Pettinari, Matteo Biserna, Francesca Grohl, Marco Alpi, Anna Agati, Chiara Amato, Federico Ferroni, Giovanni De Marchi.

I testi sono scritti dagli autori vari: Mariella Busi, Giovanni Fanti, Eugenio Baroncelli, Elena Pagani, Giovanni Gardini, Luisa Mariani, Marcello Landi, Silvio Gambi, Fulvio Fiorentini.

Le immagini fotografiche sono di: Enzo Pezzi, Nicoletta Gobbi, Marcello Landi, Vittorio Nava, Valeria Nonni, Elena Pagani.

L’Associazione Dis-ORDINE “ringrazia il Comune di Ravenna, in particolare l’Assessora alle Politiche Giovanili Valentina Morigi e il suo staff, Valeria Mazzesi, Paola Farfaglio, l’Ordine della Casa Matha per la cortese disponibilità ad ospitare la presentazione e gli incontri dell’Associazione Dis-ORDINE e tutti coloro che hanno donato il loro contributo per la realizzazione di questa piccola testimonianza”.