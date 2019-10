A Cervia si cammina insieme per restaurare la chiesa di Sant’Antonio da Padova

È in programma domenica 27 ottobre una camminata di beneficenza, manifestazione podistica ludico-motoria non competitiva, con 2 percorsi di Km. 7 (adulti) e di Km. 3 (bambini), pro restauro del pavimento della chiesa cervese di Sant’Antonio di Padova. L’iniziativa è promossa dal Lions Club Cervia Ad Novas in collaborazione con la Podistica Cervese.

Il programma

Ritrovo ore 9,30 presso Terme di Cervia;

Partenza ore 10 (adulti) e ore 11 (bambini);

Arrivo presso Terme di Cervia.

Il contributo di partecipazione è di € 10. Verrà fornito un buffet a tutti i partecipanti.

La Chiesa dedicata a Sant’Antonio di Padova fu costruita tra il 1704 e il 1741 e rappresenta uno degli storici edifici religiosi edificati con la costruzione di Cervia Nuova (1698 – primi decenni del Settecento).

Fu in origine la chiesa francescana dei Minori Osservanti, costruita con l’annesso convento utilizzando in parte le pietre recuperate dalla demolizione del Convento dei Carmelitani della Madonna del Pino, quando i frati dovettero lasciare la sede nella Città Vecchia.

La chiesa ha una pianta a navata unica longitudinale. Ha una facciata riconducibile agli elementi architettonici classici, quali colonna, trabeazione e frontone, sviluppati nel successivo periodo neoclassico. Alla chiesa è stato in seguito aggiunto un campanile di 20 metri di altezza. All’aula, suddivisa in tre campate, fa da sfondo un presbiterio quadrato con al centro un altare marmoreo, nella cui nicchia si ammira una statua lignea di S. Antonio del ‘700. Di rilievo è anche la raffigurazione della Madonna Bambina e di S. Anna (XVII secolo), opera di Giuseppe Milani.

Vicino all’ingresso i tanti ex voto testimoniano la devozione di cervesi e villeggianti per la chiesa, in passato frequentata dalle classi più povere della città: pescatori e salinari.