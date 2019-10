Festività di Ognissanti: servizio navetta da/per il cimitero a Ravenna e Massa Lombarda

Come ogni anno, in occasione delle celebrazioni di Ognissanti, Auser Ravenna mette a disposizione i propri mezzi e i propri volontari per permettere a tutti di rendere omaggio alle tombe dei propri cari. A Ravenna è stata rinnovata la convenzione con Azimut S.p.a. che ha affidato nuovamente il servizio navetta, all’interno del cimitero Monumentale, ai volontari Auser.

Dal 28 al 31 ottobre sarà attivo un mezzo dalle 8.00 alle 18.00, dall’1 al 3 novembre saranno attivi due mezzi, sempre dalle 8.00 alle 18.00. Per tutti coloro che necessitano anche del trasporto dalla propria abitazione al cimitero, sarà possibile concordare l’accompagnamento chiamando i numeri 0544 456291 o 345 4523442.

A Massa Lombarda i volontari sono disponibili ad effettuare il servizio navetta per il cimitero l’1 e il 2 novembre, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 13.30 alle 16.00, anche per il forese, con punti di carico in Piazza Matteotti, Parcheggio dello stadio “Dini e Salvalai” ePiazza del Bar di Fruges. Info e prenotazioni 0545 985890.