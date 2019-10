Ravenna darà il via all’evento internazionale Lula Day

Domenica 27 ottobre 2019, alle 17.30, con ritrovo ai giardini Speyer, la città di Ravenna darà il via all’evento internazionale del “Lula Day”. Si tratta di un evento globale che si svolgerà in contemporanea in diverse città mondiali tra le quali Roma, Londra, Berlino, Madrid, Bruxelles, Lisbona, Parigi, New York e diverse città brasiliane.

Si tratta di un’iniziativa volta a commemorare il compleanno dell’ex Presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, ingiustamente imprigionato per motivi politici, stessa sorte che in passato toccò ad alcune figure importanti, come Nelson Mandela o Ghandi, per citarne alcune. Il programma del “Lula Day” prevede un corteo che, partendo dai Giardini Speyer, percorrerà Viale Pallavicini, Via Candiano, via Magazzini anteriori, fino a raggiungere il “Dock 61”, in zona Almagià, dove proseguirà la serata commemorativa.

Nel locale avverrà la distribuzione di materiale informativo, e verranno letti alcuni brani tratti dal libro “as carta que Lula nao recebeu”; una raccolta di lettere provenienti da tutto il mondo e indirizzate all’ex Presidente, che a causa del regime restrittivo al quale è sottoposto, non è stato possibile ricevere e leggere.