Bagnara di Romagna. Beneficenza in Rocca con “un tuffo nei luccicanti anni ’30”

Domenica 27 ottobre la Rocca di Bagnara di Romagna ospita, alle 16.30, l’evento benefico “Un tuffo nei luccicanti anni ’30”.

Nel corso del pomeriggio ci sarà l’esposizione di abiti in stile a cura di Veenta Luxury Vintage, accompagnata dal set fotografico a cura di Sara Branchi. Non mancherà la musica con la voce di Lisa Manara e il piano di Federico Squassabia con un repertorio jazz, blues e swing. Durante l’veneto sarà servito un aperitivo, curato dallo chef Mirko Rocca de “La Locanda di Bagnara”.

È necessaria la prenotazione al numero 338 3899257 o alla mail ilaria.zavatti@gmail.com.

Per la partecipazione è richiesto un contributo a offerta libera. Il ricavato della giornata sarà devoluto ad Aido Bassa Romagna

L’evento è organizzato da Aido, cooperativa Il Mosaico e Coordinamento regionale donne Cisal con il patrocinio del Comune di Bagnara di Romagna.