Faenza. “Camminata del dialogo”. Dal Centro di Cultura Islamica a Piazza del Popolo

In occasione della 18^ giornata del dialogo cristiano islamico e della 9^ giornata del dialogo interreligioso, è in programma quest’oggi, domenica 27 ottobre, a Faenza la “Camminata del dialogo“, all’interno del programma del secondo Festival itinerante del dialogo interculturale e interreligioso.

La camminata, di 5,5 km, partirà alle ore 16:45 dal Centro di Cultura Islamica e transiterà davanti a diversi luoghi di culto dove ciascuna comunità religiosa consegnerà ai partecipanti un segnalibro da loro scelto e personalizzato.

L’arrivo sarà in Piazza del Popolo alle 18. Qui, dalle ore 17.00, suonerà il gruppo pop rockOnde Radio e saranno presentate testimonianze di dialogo e si commenteranno brani tratti dal “Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune” firmato da Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar. Al termine si condivideranno cibi preparati dalle diverse comunità.

La camminata del dialogo è organizzata insieme alle società podistiche faentine tra cui “Atletica 85”, il gruppo podistico “Le Linci”, “Dinamo podistica”, i volontari di “Faenza passo dopo passo” in stretta collaborazione con gli assistenti civici e i volontari della protezione civile.

E’ possibile contribuire alla buona riuscita dell’iniziativa portando dolci o torte salate da condividere (si raccomanda di specificare gli ingredienti utilizzati).