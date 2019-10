Ravenna. “Chi parla due lingue vive due vite”. Tornano i corsi dell’Associazione Il Terzo Mondo Onlus

Con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato all’Immigrazione e la collaborazione del Centro di Servizio per il Volontariato – Per Gli Altri, l’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo Onlus riparte con il progetto di interazione “Chi parla due lingue vive due vite“, Anno scolastico 2019 – 2020.

“Da circa 8 anni proponiamo alla città l’insegnamento delle nostre lingue materne – spiega il presidente Charles Tchameni Tchienga -. Offriamo tre moduli da 15 ore per un pacchetto complessivo di 45 ore; a € 75,00 a modulo. Le lingue che per ora insegniamo sono, il francese, l’inglese e lo spagnolo. Le lezioni si tengono presso il Centro Di Servizio Per Il Volontariato, Via Sansovino ,57 a Ravenna

IL PROGRAMMA

1- Corso d’inglese, di lunedì, dalle ore 17 alle ore 19 circa : 1°modulo dal 28 ottobre al 16 dicembre 2019; 2°modulo dal 13 gennaio al 2 marzo e 3°modulo dal 9 marzo al 18 maggio 2020.

2- Corso di spagnolo, di mercoledì, dalle ore 17 alle ore 19 circa: 1°modulo dal 30 ottobre al 18 dicembre 2019 ; 2°modulo 15 gennaio al 4 marzo e 3° modulo dal 11 marzo al 20 maggio 2020.

3- Corso di francese, di giovedì, dalle ore 17 alle ore 19 circa: 1° modulo dal 31 ottobre al 19 dicembre 2019 ; 2° modulo dal 16 gennaio al 5 marzo e 3°modulo 12 marzo al 21 maggio 2020.

Ogni corso partirà con un minimo di 8 partecipanti ed alla fine del progetto verrà consegnato un attestato di frequenza.

Per informazioni ed iscrizioni:

Charles 3281455130; Maelle 3463189886; ilterzomondo@yahoo.it; Facebook il terzo mondo