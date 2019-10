di 48 Galleria fotografica GiovinBacco 2019 - Vino di Romagna che passione!









Dopo un venerdì e un sabato da record di pubblico, ecco anche una domenica di sole, dunque la giornata perfetta per passeggiare in centro a Ravenna, degustare il vino a GiovinBacco, acquistare prodotti del territorio al mercato contadino di MADRA e gustare ottimi piatti della cucina romagnola in Piazza Kennedy e nelle altre piazze della festa. Si conclude domenica 27 ottobre, infatti, “GiovinBacco. Sangiovese in Festa” 2019, la XVII edizione della grande kermesse enogastronomica con il meglio del vino e del cibo di Romagna. Gli organizzatori ricordano che la festa questa sera chiude alle ore 22.

LE 4 PIAZZE DEL VINO E DEL CIBO

Piazza del Popolo è la piazza dei vini di Romagna con 50 produttori presenti e in più le cantine di Mtv Movimento Turismo del Vino Emilia-Romagna, Le Donne del Vino e Strada della Romagna. Complessivamente, sono oltre 250 le etichette in degustazione. In Piazza del Popolo anche il banco vendita del vino per beneficenza a cura del Lions Club Ravenna Bisanzio e la postazione del SERT per la prova etilometro e per educare al consumo responsabile del vino. A fine serata e prima di mettersi alla guida una visita al SERT è d’obbligo per tutti gli appassionati di vino.

Piazza Kennedy è la piazza dei vini italiani, della birra, del cibo di strada. Qui si potranno degustare oltre 40 etichette italiane selezionate da Slow Food e poi alcune birre artigianali locali: Birra Bizantina, Birra Salinae e Birra del Mercato Coperto di Ravenna. Sulla stessa piazza cucina di qualità con otto chioschi gestiti da ristoranti del territorio: Osteria del Gran Fritto, Osteria la Campanara, Osteria i Passatelli 1962 del Mariani, Ristorante Casa Spadoni, Ristorante Amarissimo, Cucina del Condominio, Akâmi casa & bottega, Le Naturelle. In Piazza Kennedy anche l’area di Slow Food e dell’Associazione Il Lavoro dei Contadini.

Piazza Garibaldi ospita i produttori di pane e di olio, fra cui i migliori oli di Romagna da Brisighella a Rimini, e poi ci saranno pizze, panini, focacce e birra del Molino Spadoni. In più due chioschi di pasta fresca degli artigiani di CNA.

In Piazza Unità d’Italia quattro chioschi di piadina gestiti sempre dagli artigiani di CNA Ravenna, con accanto la birra artigianale DELiRA.

GLI INCONTRI DI DOMENICA 27 OTTOBRE

Alle Ore 10,30 allo spazio incontri in Piazza Garibaldi La Filiera del pane: dal campo alla tavola. Intervengono Paolo Marianini agricoltore biologico, Stefano Prensani mugnaio, Giancarlo Ceccolini fornaio, Alessandra Bazzocchi cuoca, Maria Angela Ceccarelli Slow Food Ravenna. Modera Mauro Zanarini Slow Food Ravenna. Degustazione gratuita di pane e olio Evo. Posti limitati.

Alle Ore 15,30 nello stesso spazio in Piazza Garibaldi incontro con l’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici. Interviene Rosanna Pasi referente regionale AIAMS e Presidente dell’Associazione Amici del Mulino Scodellino di Castel Bolognese (RA) che realizza il progetto Mulino Didattico.

Alle Ore 16,30 alla Sala Spadolini della Biblioteca Oriani in via Corrado Ricci 26 Albana Déi. Degustazione guidata da Andrea Spada e Carlo Catani delle sette albane finaliste del 2019 all’evento dedicato all’albana. Laboratorio a pagamento per sostenere le iniziative di Slow Food (tel. 335 375212).

Alle Ore 17,00 nello spazio in Piazza Garibaldi Laboratorio sul pane dedicato ai bambini. A cura di Slow Food Godo-Bassa Romagna.

Alle Ore 18,00 ancora in Piazza Garibaldi L’olio di Romagna da Brisighella a Rimini. Conducono Mauro Pasquali coordinatore della Guida Slow Food agli extravergini per Veneto e Trentino e Francesca Baldereschi referente Slow Food Italia per l’Emilia-Romagna. Incontro con i produttori di oli romagnoli: Gianluca Tumidei, Tenuta Pennita; Franco Spada, Terre di Brisighella; Marco Amati, Oleificio Sapigni; Giovanni Fraternali Grilli, Uliveto del Fattore. Degustazione gratuita di pane e olio Evo. Posti limitati.

IL MERCATO DI MADRA

Domenica 27 ottobre GiovinBacco è affiancato da Madra, il Mercato agricolo domenicale Ravenna, con agricoltori e artigiani legati alla terra che portano i loro prodotti di stagione (il mercato si tiene dalle 10 alle 20).

Grazie alla collaborazione con Ravenna Festival anche domenica alle 18.30 le bande musicali di Ravenna, Russi e Santa Sofia porteranno musica, festa e allegria su vie e piazze del centro.

A chi visita Ravenna durante il GiovinBacco è riservato il pacchetto turistico che ha lo stesso nome della manifestazione, proposto da Ravenna Incoming.

Inoltre, per chi vuole associare i piaceri del vino e della tavola al piacere della cultura è stato studiato per il terzo anno il Carnet Cultura che prevede per chi acquista le degustazioni di vino a GiovinBacco sconti o agevolazioni agli spettacoli della Stagione d’Opera e Danza 2020 del Teatro Alighieri, al MAR per le 3 mostre di Ravenna Mosaico, a Classis Ravenna e alla mostra Tessere di Mare di RavennAntica, e alle proiezioni del Ravenna Nightmare Film Fest.

LA FORMULA DELLA MANIFESTAZIONE

A GiovinBacco in Piazza l’ingresso è libero. Per gli assaggi di vino sono a disposizione carnet di tagliandi per le degustazioni, che si acquistano in Piazza del Popolo e in Piazza Kennedy. I carnet sono da 4, 6 e 10 degustazioni. Il costo dei carnet è popolare, va da un minimo di 8 a un massimo di 15 euro con il calice, e da un minimo di 7 a un massimo di 14 euro senza calice. Ai soci Slow Food, AIS, AIES, Onav, Romagna Visit Card, Coop Alleanza 3.0 è riservato 1 tagliando degustazione gratuito aggiuntivo per ogni acquisto di un carnet da 4 consumazioni; 2 tagliandi gratuiti aggiuntivi per ogni acquisto di carnet da 6 e 10 consumazioni.

A GiovinBacco è vietata la degustazione del vino per i minori di 18 anni.

I biglietti per l’assaggio del cibo di strada si acquistano presso i singoli stand o i chioschi e gli acquisti alle bancarelle del mercato agricolo e artigianale si fanno direttamente al banco vendita. A GiovinBacco è possibile pagare i carnet con bancomat o carta di credito.

PER CHI HA ANCORA DEI CARNET DEGUSTAZIONE

I possessori dei carnet degustazioni dei vini possono consumarli non solo a GiovinBacco in Piazza del Popolo e in Piazza Kennedy, ma anche dopo la chiusura degli Stand di domenica 27 ottobre (prevista alle ore 22) presso quattro locali del centro di Ravenna convenzionati con GiovinBacco:

Baldovino Enoteca (Via Tombesi dall’Ova)

(Via Tombesi dall’Ova) Casa Spadoni (Via San Vitale)

(Via San Vitale) Costa Café (Piazza Andrea Costa)

(Piazza Andrea Costa) Fricandò (Via Maggiore).

INFO: www.giovinbacco.it