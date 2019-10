Al Maestro Malpassi del Gruppo Folk Italiano alla Casadei premiato a Roma per il “Premio del folklore”

Il Maestro Bruno Malpassi, fondatore e presidente del Gruppo Folk Italiano alla Casadei ha rappresentato la Romagna alla prima edizione della Giornata Nazionale del Folklore tenutasi a Roma il 26 ottobre.

Malpassi ha ricevuto il “Premio del folklore” direttamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e alla presenza della Sindaca di Roma ,Virginia Raggi.

Il Maestro Malpassi da anni porta la tradizione Romagnola in giro per l’Italia e all’estero e con passione prepara i nuovi ballerini romagnoli affinché la tradizione romagnola non vada perduta.