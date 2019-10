Alla Sala Muratori della Classense un incontro sulla figura di Tina Anselmi

Martedì 29 ottobre, alla Sala Muratori della biblioteca Classense in via Baccarini Ravenna, alle ore 18, è in programma in una conversazione su Tina Anselmi, organizzata dal Centro relazioni culturali del Comune di Ravenna, con Anna Vinci, curatrice dei due volumi e custode delle memorie di Tina Anselmi.

Anna Vinci, ospite del 46°ciclo degli incontri letterari del Centro Relazioni Culturali, presenterà il suo libro Tina Anselmi storia di una passione politica, Sperling & Kupfer editore. Con questo e altri libri la giornalista ha ricostruito la vita e l’impegno della prima ministra donna della Repubblica. La biografia della Anselmi è tratteggiata in diversi lavori dell’autrice, per questo nel corso della serata verrà in parte illustrata la ricerca svolta in La nei diari segreti di Tina Anselmi.

L’incontro si inserisce nelle iniziative in memoria dei 30 anni dalla morte di Benigno Zaccagnini che si terranno a Ravenna il 5 novembre al Pala De Andrè alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Sarà l’onorevole Aldo Preda ad introdurre al pubblico l’incontro ricordando come Tina Anselmi sia stata ospite più volte della città di Ravenna, protagonista di moltissimi incontri organizzati dal Centro Studi Donati all’Opera Santa Teresa con Monsignor Tonini, con Nuccio Fava, con Sergio Zavoli.

E’ stata una importante collaboratrice con Maria Eletta Martini, Guido Bodrato, Luigi Granelli di Zaccagnini, è stata tra i fondatori dell’area ZAC nella d.c., ha partecipato a diversi incontri annuali in memoria di Zaccagnini, ha inaugurato il Centro Zaccagnini della cooperativa La Pieve di S. Michele.

Il 25 aprile 1994 era a Ravenna in piazza del Popolo con il Sindaco D’Attorre per il 49° anniversario della Liberazione, fece memoria anche del ravennate Mario Pasi, trucidato “nel suo Veneto” e chiuse il suo intervento con le parole: “ perché ricordare la Resistenza non è far circolare l’odio”.

TINA ANSELMI: Dall’esperienza giovanile come staffetta partigiana, all’impegno civile nel sindacato e in politica nella DC, negli anni della ricostruzione dopo lo sfascio della dittatura, protagonista delle battaglie per la giustizia sociale e l’emancipazione delle donne, fino all’esperienza come presidente della commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2. Una donna coraggiosa, coerente con i propri ideali, consapevole delle proprie responsabilità, testimone e artefice di un pezzo di storia italiana.