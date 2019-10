Ravenna, corso per diventare bagnino di salvataggio: iscrizioni aperte

La Società Nazionale di Salvamento Sezione di Ravenna e i suoi istruttori informano che sono aperte le iscrizioni al corso per bagnino di salvataggio dai 16 anni ai 55 anni. Il corso avrà inizio il 20 gennaio 2020 ore 21.15 e terminerà ai primi di maggio con esame finale e Commissione facente parte la Capitaneria di Porto di Ravenna, un medico specialista sul soccorso e rianimazione, e un maestro di salvamento della SNS presso la piscina comunale di Ravenna.

Il corso è strutturato di lezioni pratiche in piscina con l’utilizzo dei vari ausili per il soccorso, di lezioni teoriche, di lezioni sul primo soccorso e BLSD, di lezioni pratiche al mare di voga con il moscone. Il corso è completo per una buona preparazione all’attività di bagnino di salvataggio. Il brevetto è riconosciuto in tutti i paesi europei e abilita la professione presso il litorale marittimo e acque interne (piscine laghi e fiumi) con rinnovo triennale. Il brevetto è valutato “titolo professionale di merito” per l’arruolamento volontario nella Marina Militare e nell’Esercito, per l’impiego dei militari delle FF.AA. e per l’attribuzione del credito formativo scolastico.

Per informazioni e iscrizioni c/o Confesercenti di Ravenna Piazza Bernini 7 tel. 0544. 292711 e cell. 347.2551698