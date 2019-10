Regala nespole ai concittadini: il Sindaco omaggia il ‘cervese altruista’ Paolo Maraldi

Il Sindaco Massimo Medri e il Vicesindaco Gabriele Armuzzi hanno incontrato il cervese Paolo Maraldi che regala ai cittadini la frutta prodotta dai suoi alberi. La storia di Paolo è ormai famosa ed è già stata anche alla ribalta nelle cronache dei giornali e dei telegiornali (Ravennanotizie se ne è occupata il 26 ottobre, n.d.r.).

Paolo ha 76 anni ed è noto per essere una persona molto generosa. Lo sta dimostrando con un’iniziativa molto apprezzata, lasciando dei sacchetti di frutta di stagione prodotta dai suoi alberi in regalo. Li appende sul suo cancello ed i passanti possono prenderli liberamente.

Il tutto è iniziato l’inverno scorso quando Paolo aveva molti cestini di pere volpine, un frutto antico e ormai dimenticato e che non consumandole tutte ha deciso di condividere questa sua produzione, scrivendo un post su Facebook e informando di andare a casa sua per ricevere in regalo queste pere dal sapore antico. Quest’estate ha regalato sacchetti di albicocche e ora è il tempo delle nespole. Paolo si preoccupa di confezionare sacchetti, che vengono appesi sulla cancellata che circonda la casa e chiunque passi di lì può tranquillamente prenderli.

Inoltre ha iniziato a fare la stessa cosa per quegli oggetti che, dopo essere stati acquistati, non sono mai stati aperti né utilizzati e che, come con il raccolto degli alberi, non vuole buttare via, visto che ci sono persone che ne hanno bisogno e a cui può regalarli.